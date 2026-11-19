Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğunu iddia eden göçmen kadının yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğunu iddia eden göçmen kadının yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

17 düzensiz göçmen yakalandı

Dün öğle saatlerinde Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu'nda çıkış hazırlığındaki düzensiz göçmenler, bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince fark edildi.

Toplamda 17 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. İhbarın ardından bölgeye karadan da jandarma ekipleri geldi.

Yakalanan Kamerun uyruklu L.N.B. isimli kadının 3 yaşındaki kız çocuğunun kayıp olduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Jandarma ve AFAD ekiplerince sarp ve ormanlık alanda termal drone destekli arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Gruplar halinde ormanlık alanda saklanan diğer düzensiz göçmenler de termal drone yardımıyla tespit edilerek yakalandı.

Arama çalışmaları sonlandırıldı

Ekipler, kayıp olduğu iddia edilen kız çocuğuna yönelik arama kurtarma çalışmalarını bugün de sürdürdü. Güzergaha giden güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Göçmen kadın L.N.B., bugün yalan söylediğini ve kayıp çocuğunun olmadığını söyledi. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

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Gözaltına alınan kadının sınır dışı edilmemek için doğruyu söylemediği belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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