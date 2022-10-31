Gündem Oyuncu Burak Haktanır TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?
İSTANBUL

Oyuncu Burak Haktanır: ' TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste' diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?

Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde Yönetmen Özcan Alper'in ödülünü TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmesine tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır, törende yaşananları anlattı. Haktanır, "Özcan Alper orda 'Fincancı barış istediği için hapiste' dedi. Ben de 'Barış istiyorum' diyorum. Kimse beni gelip almıyor. Eminim ki almaz da. Barış dediği için biri hapse atılır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncu Burak Haktanır: TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?
Burak Haktanır.

Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, 'Barış' dediği için tutuklandığını iddia etmesine, 'O kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır 24 TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Haktanır, "TTB'nin başındaki kadın terör örgütünün yayın organında TSK'ya iftira atıyor. TSK kim? Gece başımızı yastığımıza rahatça koyabiliyorsak, huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu canı pahasına mücadele eden Mehmetçik sayesindedir." ifadelerini kullandı.

"TÜM SALONUN GÖZÜNE BAKARAK YALAN SÖYLÜYOR"

Alper'in uzun bir konuşma yaptığını, basına yansıyanın son kısım olduğunu söyleyen Haktanır, "Fincancı ile nerede tanıştığından başladı. En sonda da 'Ben bu ödülü sırf barış dediği için hapiste olan Fincancı'ya ithafen alıyorum' dediği için ben öyle bir tepki gösterdim. Sadece ithaf etseydi ben yine tepki gösterirdim. Ama tüm salonun gözünün içine baka baka yalan söylüyor. " dedi.

Oyuncu Burak Haktanır: ' TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste' diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?
OYNAT 02:50
Oyuncu Burak Haktanır: ' TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste' diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?
Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde Yönetmen Özcan Alper'in ödülünü TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmesine tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır, törende yaşananları anlattı. Haktanır, 'Özcan Alper orda 'Fincancı barış istediği için hapiste' dedi. Ben de 'Barış istiyorum' diyorum. Kimse beni gelip almıyor. Eminim ki almaz da. Barış dediği için biri hapse atılır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi?' ifadelerini kullandı.

"BEN DE 'BARIŞ' DİYORUM AMA KİMSE BENİ ALMIYOR"

Haktanır, sözlerinin devamında "Ben de 'Barış istiyorum' diyorum. Kimse beni gelip almıyor. Eminim ki almaz da. Barış dediği için biri hapse atılır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi? Bu barış dediği için değil herkes bunu biliyor." diye konuştu.

Salondakilerin yüzde 99'unun kendisinin durduğu noktada durmadığının altını çizen Haktanır, salondan çıkarıldığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Haktanır, salondan kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Fincancı' şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'a tebrik
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Fincancı' şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'a tebrik

Ödülü Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf eden yönetmene yerinden kalkarak tepki gösterdi
OYNAT 01:46
Ödülü Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf eden yönetmene yerinden kalkarak tepki gösterdi
Oyuncu Burak Haktanır, aldığı ödülü Türk Silahlı Kuvvetlerine 'kimyasal silah' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e yerinden kalkarak tepki gösterdi. Daha sonra sahneye çıkan yönetmen Selcen Ergün ise “Bu eril dil azalmalı” diyerek Haktanır'ı eleştirdi
Fenerbahçe gol oldu yağdı

Fenerbahçe gol oldu yağdı

​Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Kartalda Güneş farkı

Kartal'da 'Güneş' farkı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde farklı kazandı.
Oyuncu Burak Haktanır: TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?

En çok ona yaradı

En çok ona yaradı

​Beşiktaşlı futbolcu Ümraniye maçında şov yaptı.

Vodafone Park'ta<br> 'Güneş' heyecanı

Vodafone Park'ta
'Güneş' heyecanı

Taraftarlar karanfillerle karşıladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.