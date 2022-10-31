Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, 'Barış' dediği için tutuklandığını iddia etmesine, 'O kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır 24 TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Haktanır, "TTB'nin başındaki kadın terör örgütünün yayın organında TSK'ya iftira atıyor. TSK kim? Gece başımızı yastığımıza rahatça koyabiliyorsak, huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu canı pahasına mücadele eden Mehmetçik sayesindedir." ifadelerini kullandı.

"TÜM SALONUN GÖZÜNE BAKARAK YALAN SÖYLÜYOR"

Alper'in uzun bir konuşma yaptığını, basına yansıyanın son kısım olduğunu söyleyen Haktanır, "Fincancı ile nerede tanıştığından başladı. En sonda da 'Ben bu ödülü sırf barış dediği için hapiste olan Fincancı'ya ithafen alıyorum' dediği için ben öyle bir tepki gösterdim. Sadece ithaf etseydi ben yine tepki gösterirdim. Ama tüm salonun gözünün içine baka baka yalan söylüyor. " dedi.

REKLAM

OYNAT 02:50 Oyuncu Burak Haktanır: ' TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste' diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi? Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde Yönetmen Özcan Alper'in ödülünü TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmesine tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır, törende yaşananları anlattı. Haktanır, 'Özcan Alper orda 'Fincancı barış istediği için hapiste' dedi. Ben de 'Barış istiyorum' diyorum. Kimse beni gelip almıyor. Eminim ki almaz da. Barış dediği için biri hapse atılır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi?' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"BEN DE 'BARIŞ' DİYORUM AMA KİMSE BENİ ALMIYOR"

Haktanır, sözlerinin devamında "Ben de 'Barış istiyorum' diyorum. Kimse beni gelip almıyor. Eminim ki almaz da. Barış dediği için biri hapse atılır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi? Bu barış dediği için değil herkes bunu biliyor." diye konuştu.

Salondakilerin yüzde 99'unun kendisinin durduğu noktada durmadığının altını çizen Haktanır, salondan çıkarıldığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Haktanır, salondan kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan 'Fincancı' şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'a tebrik