Ayşe Barım gözaltına alındı

TAKSİM GEZİ PARKI kalkışması ile ilgili olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 15.06.2013 tarihli raporda Gezi eylemlerinde “OCCUPY (İŞGAL)” hareketi olarak bilinen ve teorisyenliğini Gene Sharp’ın yaptığı sözde “Sivil Başkaldırı” yönteminin kullanıldığı, söz konusu hareketin uygulayıcısının ise OTPOR/CANVAS (Direniş) adı verilen grup olduğu, Sırp asıllı İvan Maroviç (Ivan MAROVIC) tarafından kurulan “OTPOR” isimli örgütün, Gürcistan ve Arap dünyasında yaşanan ve sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı, ayaklanma ve devrimlerde etkin olduğu, bu kapsamda OTPOR lideri İvan Maroviç’in, 18.06.2012-21.06.2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunduğu, daha sonraki dönemde yani 07.07.2012-15.07.2012 tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gezi Parkı Eylemlerinde daha sonradında ön planda bulunacak olan Memet Ali ALABORA, eşi Ayşe Pınar ALABORA (ÖĞÜN), Defne ANTER, yazar Handan Meltem ARIKAN, reklamcı Melin Osasogie EDOMWONYI isimli şahıslarla görüştüğü, adı spekülasyonlarla ve dünyada benzer devrimlere giriştiğinden bahisle anılan George SOROS tarafından Dünya çapında kurulmuş olan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi olan Mehmet Osman KAVALA’nın bu olaylarda organizatör ve finansör olduğu, bahsedilen olaylarda adı geçen şahısları yönlendirdiği, şahısların Mısır’da olduğu sırada, Mehmet Osman KAVALA’nın da çok kısa bir zaman diliminde sırasıyla Belçika, Almanya, ABD ve tekrar Almanya‘da olduğu, Türkiye dönüşünde ise Mi Minör isimli tiyatro oyunu provalarına başlanıldığı, bu oyunda özetle TEMSİLİ ÜLKENİN BAŞKANINA KARŞI AYAKLANMANIN TEŞVİK EDİLDİĞİ, bu süreçte şahısların TV programlarında “twitterla devrim olasılığı var" ve “140 karakterle ülkeler devriliyor” şeklinde ifadelerde bulundukları anlaşılmıştır.