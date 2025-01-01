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Kırgızistan'daki FETÖ okulları Maarif’e geçti

Kırgızistan'daki FETÖ okulları Maarif’e geçti

04:001/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Edil Baysalov, Hüsnü Bircan.
Edil Baysalov, Hüsnü Bircan.

Kırgızistan, FETÖ bağlantılı SAPAT eğitim kurumlarını Maarif Vakfı’na devretti. Vakıf, SAPAT ağındaki okulların sayısının artırılması ile modern teknoloji ve eğitim programlarına geçişi planlıyor. Hükümetin attığı bu adımla, eğitim alanında Türkiye ile iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kırgızistan hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfı’na devredildiği duyurdu. Kırgızistan hükümeti resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü.

BÜYÜK YATIRIMLAR PLANLIYORUZ

Baysalov, ülkedeki SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfı yönetimine devredilmesi kararını duyurarak bu kararın, öğrencilerinin çıkarlarının en iyi şekilde sağlanması ve vakfın eğitim alanında güvenilir bir ortak olarak haklı itibarı nedeniyle alındığını belirtti. Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Bircan, vakfın gelecek aylarda Kırgızistan’ın eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik büyük yatırımlar çekmeyi planladığını söyledi. Okul ağının genişletilmesi, modern teknolojilerin ve eğitim programlarının tanıtılmasının yanı sıra öğrenciler için yeni fırsatlar oluşturulmasını planladıklarını ifade eden Bircan, “Bu adımlar, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmeyi ve eğitim alanında Kırgız-Türk iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor” dedi.



#Kırgızistan
#FETÖ
#SAPAT

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