Kırgızistan'daki FETÖ okulları artık Türkiye'nin elinde

Kırgızistan, FETÖ'nün en geniş ve en derin şekilde organize göründüğü ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.









Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım 2024'te yaptığı bir açıklamada, "Kırgızistan FETÖ'nün tutunmaya çalıştığı, örgütün hedefindeki ülkelerden biri. Son zamanlarda bu sinsi örgütle mücadele konusunda etkin adımlar atılıyor." demiş, Türkiye'nin Kırgızistan hükümetine FETÖ ile mücadele konusunda destek verdiğini vurgulamıştı. Türkiye, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kırgızistan'ı FETÖ tehlikesine karşı sık sık uyarmış , ancak ihanet şebekesi Kırgızistan'da da eğitim, medya ve kamu kurumlarında yapılanma kurmuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 7 hafta önce Kırgızistan'daki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon sinyalini vermişti.





1992'de eğitim kurumlarına sızdı

FETÖ'nün Kırgızistan'daki faaliyetleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından başladı. Örgütle bağlantılı olduğu belirtilen Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları, Kırgızistan Eğitim Bakanlığı ile 2 Mayıs 1992'de iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma Sebat Eğitim Kurumlarına okul açma hakkı verdi. FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının ilk okulu Bişkek'teki erkek lisesi oldu. Yeni bağımsız ülkenin yaşadığı sıkıntıları ve Kırgız halkının Türkiye'ye olan yakınlığını kullanan FETÖ, ülke genelinde hızla yayıldı.





'Atatürk Üniversitesi' dikkat çekiyor

Yedi bölgede okullar ve yurtlar açarak faaliyetlerini sürdüren Sebat Uluslararası Eğitim Kurumlarının bünyesinde 9 ilk ve ortaokul, 16 lise, Silk Road ve Cambridge adı altında iki uluslararası okul ile Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi bulunuyordu. Kitaplar çıkartan, dergiler yayımlayan, konferanslar düzenleyen Sebat Eğitim Kurumlarının okullarında her yıl yaklaşık 13 bin öğrencinin eğitim aldığı biliniyor. FETÖ'ye yakın bu okullardan mezun olanlar çeşitli dernekler kurarak örgütleniyordu.





100 milyon dolarlık mal varlığı

Başarılı öğrencilere ücretsiz eğitim verdiği algısını güçlü tutmaya çalışan Sebat Eğitim Kurumlarının Kırgızistan'da 100 milyon doları aşkın mal varlığının olduğu ifade ediliyordu. Bu kurumlarda çalışan kişi sayısı yaklaşık bin. FETÖ, kendi okullarından mezun olanları özellikle kamu kurumlarında, eğitim, medya, iş, sanat alanında iş sahibi yapıyordu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz 2021'de, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın, MİT'in Kırgızistan'da düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı.





Kadrolar temizlendi düğmeye basıldı

FETÖ ile mücadelede yakın zamana kadar Türkiye'nin istediği aşamaya gelinememesinde, devlet kadrolarındaki FETÖ mezunlarının etkili olduğu ileri sürülüyor. Türk yetkililer, Bişkek yönetiminden FETÖ'ye ait olduğu bilinen okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi istemişti. Türkiye'nin yıllardır alınmasını beklediği, ancak sonunda bugün alınabilen karar, FETÖ ile mücadelede kritik bir eşiği oluşturuyor.



