Kırgızistan'daki FETÖ okulları artık Türkiye'nin elinde

Kırgızistan hükümeti, FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının Maarif Vakfına devredildiğini açıkladı.
Kırgızistan, FETÖ'nün en geniş ve en derin şekilde organize göründüğü ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi
1992'de eğitim kurumlarına sızdı
FETÖ'nün Kırgızistan'daki faaliyetleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hemen ardından başladı. Örgütle bağlantılı olduğu belirtilen Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları, Kırgızistan Eğitim Bakanlığı ile 2 Mayıs 1992'de iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma Sebat Eğitim Kurumlarına okul açma hakkı verdi. FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının ilk okulu Bişkek'teki erkek lisesi oldu. Yeni bağımsız ülkenin yaşadığı sıkıntıları ve Kırgız halkının Türkiye'ye olan yakınlığını kullanan FETÖ, ülke genelinde hızla yayıldı.
'Atatürk Üniversitesi' dikkat çekiyor
Yedi bölgede okullar ve yurtlar açarak faaliyetlerini sürdüren Sebat Uluslararası Eğitim Kurumlarının bünyesinde 9 ilk ve ortaokul, 16 lise, Silk Road ve Cambridge adı altında iki uluslararası okul ile Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi bulunuyordu. Kitaplar çıkartan, dergiler yayımlayan, konferanslar düzenleyen Sebat Eğitim Kurumlarının okullarında her yıl yaklaşık 13 bin öğrencinin eğitim aldığı biliniyor. FETÖ'ye yakın bu okullardan mezun olanlar çeşitli dernekler kurarak örgütleniyordu.
100 milyon dolarlık mal varlığı
Başarılı öğrencilere ücretsiz eğitim verdiği algısını güçlü tutmaya çalışan Sebat Eğitim Kurumlarının Kırgızistan'da 100 milyon doları aşkın mal varlığının olduğu ifade ediliyordu. Bu kurumlarda çalışan kişi sayısı yaklaşık bin. FETÖ, kendi okullarından mezun olanları özellikle kamu kurumlarında, eğitim, medya, iş, sanat alanında iş sahibi yapıyordu.
Kadrolar temizlendi düğmeye basıldı
Son üç yıl içinde Türkiye'nin Kırgızistan'dan FETÖ'ye karşı tedbir almasını istemesiyle FETÖ, şirketlerinin yetkilerini kağıt üzerinde Türk vatandaşlarından alıp yine kendine sadık Kırgız vatandaşlarının üzerine geçirmişti.