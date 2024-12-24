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Elazığ'da FETÖ operasyonu: Emniyetten sorumlu mahrem imam yakalandı

Elazığ'da FETÖ operasyonu: Emniyetten sorumlu mahrem imam yakalandı

16:3324/12/2024, Salı
DHA
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FETÖ/PDY mahrem imamı A.F.E. gözaltına alındı.
FETÖ/PDY mahrem imamı A.F.E. gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyetin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda A.F.E. ile eşi M.E., yakalandı. A.F.E.'nin 4 farklı ByLock hesabı kullandığı öğrenilirken eşi M.E.'nin de 7 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile MİT personeli, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelden sorumlu mahrem imam olan 'Halit' kod isimli A.F.E. ile eşi M.E.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.


Mahrem imam A.F.E.'nin 4 ByLock hesabı kullandığı tespit edildi.

4 ByLock hesabı kullanıyordu

Yapılan incelemede, 'Halit' kod adlı A.F.E.'nin 4 farklı ByLock hesabı kullandığı, seyahatlerini sahte kimlikle yaptığı, kayıt dışı olarak özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı tespit edildi. A.F.E.'nin eşi M.E. hakkında 2017'den beri yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.


Şahsıların emniyetteki işlemler sürüyor.




#FETÖ/PDY
#Mahrem İmam
#Fetullahçı Terör Örgütü

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