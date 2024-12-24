Elazığ'da FETÖ operasyonu: Emniyetten sorumlu mahrem imam yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile MİT personeli, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelden sorumlu mahrem imam olan 'Halit' kod isimli A.F.E. ile eşi M.E.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan incelemede, 'Halit' kod adlı A.F.E.'nin 4 farklı ByLock hesabı kullandığı, seyahatlerini sahte kimlikle yaptığı, kayıt dışı olarak özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı tespit edildi. A.F.E.'nin eşi M.E. hakkında 2017'den beri yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.