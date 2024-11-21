FETÖ çözülüyor: Keneş örgütten ayrıldı

FETÖ’cü Bülent Keneş, sosyal medyadan örgütün kendisi için artık ‘hükümsüz’ olduğunu açıkladı.
Kapatılan Today’s Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Keneş, hazırladığı bir rapor sebebiyle bir süredir örgüt tarafından dışlanan bir isimdi. İstifa mesajında örgütün girdaba girdiğini belirten Keneş, “Hizmet Hareketi'nin içinden çıkamadığı amorf, kurumsal, tüzel, kamusal kimliğinin genel insani hasletlerine saygım dışında benim açımdan hiçbir hükmünün kalmadığını ilan ederim” iddialarında bulundu.
Gülen'in koruması Kayseri’de yakalandı
Kayseri'de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ’nün hayatta olmayan elebaşı Gülen'in geçmişte korumalığını yapan, meslekten ihraç emniyet müdürü A.A. da (58) bulunuyor. Operasyonda A.A’nın yanı sıra yine meslekten ihraç emniyet müdürü Ö.A. (52), ihraç infaz koruma memuru Ö.B. (34), hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (42), M.T. (41), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
#fetö
#terör
#bülent keneş
#aktüel