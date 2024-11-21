FETÖ çözülüyor: Keneş örgütten ayrıldı

Kapatılan Today’s Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Keneş, hazırladığı bir rapor sebebiyle bir süredir örgüt tarafından dışlanan bir isimdi. İstifa mesajında örgütün girdaba girdiğini belirten Keneş, “Hizmet Hareketi'nin içinden çıkamadığı amorf, kurumsal, tüzel, kamusal kimliğinin genel insani hasletlerine saygım dışında benim açımdan hiçbir hükmünün kalmadığını ilan ederim” iddialarında bulundu.