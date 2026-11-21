Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Adıpayam Kadın Kooperatifi ile Temiz Ekmek Projesi'ni yürüttüklerini anlatan Çiçek, vakıf tarafından Hatay'da üretilen yaklaşık 10 ton karakılçık buğdayının kendilerine hibe edildiğini belirtti.





Yaz boyunca buğdayı temizleyip kuruttuklarını, kooperatifin yanındaki su değirmeninde öğüterek un haline getirdiklerini aktaran Çiçek, yaklaşık bir aydır ekmek üretimi yaptıklarını kaydetti.





"Her gün ekmeklerimizi restoranımızda satıyoruz. Ayrıca sipariş yoluyla isteyenlere gönderiyoruz. Şu anda Türkiye'nin her yerine ulaştırabilecek durumdayız. Doğanşehir'de Temiz Ekmek Projesi'nin başarılı olması için çabalıyoruz. Burada hem kadın istihdamını önceliyoruz hem de sağlıklı yaşamın ve beslenmenin önemini anlatmak istiyoruz."







