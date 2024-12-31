Kırgızistan’da 2021 yılından bu yana kendi açtığı Bişkek Uluslararası Maarif Okullarında 1500 öğrenciye eğitim sunan ve Kırgız Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın ilişki içinde faaliyetlerini yürüten Maarif Vakfının çalışmaları Kırgız makamlarınca da takdir görüyor.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, TMV Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı ve TMV Kırgızistan Ülke Temsilcisi Hüsnü Bircan

Gerçekleştirilen devir ile Maarif Vakfı, Kırgızistan’da eğitim faaliyetlerini sekiz ayrı şehre yaygınlaştırmış oldu. SAPAT Eğitim Kurumlarının devir işlemiyle birlikte 43 K12 (anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim) düzeyinde eğitim kurumu ile bir üniversite ve bir yönetim merkezi binası vakfın idaresine geçti.





Kırgızistan'daki FETÖ iltisaklı okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi Gündem





İlk ve Orta eğitim kurumlarında okuyan yaklaşık 10 bin öğrenci ile Ala-Too Uluslararası Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 850 öğrenci de Türkiye Maarif Vakfına geçmiş olacak. Şimdiye kadar 23 ülkede FETÖ okullarını devralan Türkiye Maarif Vakfının kendi açtığı 32 ülkedeki okullarıyla birlikte halen 55 ülkede, 448 okulda yaklaşık 55 bin öğrenciye eğitim sunuyor.





'Devir kararı vakfımızın tecrübesine duyulan güvenin bir neticesi'

Devir ile ilgili olarak açıklama yapan Vakıf Başkanı Birol Akgün “Bu devir kararı, iki ülke hükümetleri arasındaki güçlü dostane ilişkilerin ve vakfımızın uluslararası tecrübesine dayalı eğitim kalitesine olan güvenin bir neticesi olarak görülmelidir. Vakfımız adına Kırgız makamlarına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişen çocuklarımız Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendirecektir” dedi.





Kırgızistan’da bulunan Türkiye Maarif Vakfı heyetini kabul eden Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, SAPAT eğitim kurumları ağının Türkiye Maarif Vakfı yönetimine devredilmesi kararını paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek “Bu kararın, öğrencilerinin çıkarlarının en iyi şekilde korunması ve Vakfın eğitim alanında güvenilir bir ortak olarak kazandığı haklı itibarı nedeniyle alındığını” belirtti.



