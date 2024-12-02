İstanbul Eğitim Zirvesi 6 Aralık'ta çevrim içi olarak başlıyor
Semih Bozkuş
20:312/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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4'üncü İstanbul Eğitim Zirvesi 6 Aralık Cüma günü başlıyor.
Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi, 6 Aralık Cuma günü başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'onur konuğu' olarak yer alacağı zirve önceki yıllardan farklı olarak bu kez çevrim içi düzenlenecek. 'Eşit ve daha adil bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim' temasıyla düzenlenecek zirvede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir konuşma yapacak. Alanında birçok uzmanı da ağırlayacak olan zirve üç ana oturumun ardından 7 Aralık'ta sona erecek.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan
İstanbul Eğitim Zirvesi
, 6 Aralık Cuma günü başlıyor.
Türkiye Maarif Vakfı
tarafından düzenlenen zirvenin bu yıl ki teması ise '
Eşit ve daha adil bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim
.'
Çevrim içi zirvenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'onur konuğu' olarak katılacağı zirve önceki yıllardan farklı olarak bu kez çevrim içi düzenlenecek.
Zirvede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir konuşma gerçekleştirecek.
Eğitim dünyasının nabzı bu zirvede atacak
6 Aralık'ta saat 09.30'da
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün
'ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede, sırasıyla '
Devlet ve Eğitim Arasındaki İlişkileri Yeniden Düşünmek
', '
Sosyal Adalet ve Eğitim
', '
Yeni ve Sürdürülebilir Okul Kültürü
' başlıklarının ele alınacağı üç ana oturum yapılacak.
Alanında uzman birçok ismin de katılacağı zirvede ayrıca, 'Okul Yöneticisi Oturumu' kategorisinde '
Okulları Eşitliğe Yönlendirmek: Adil ve Kapsayıcı Eğitimi Şekillendirmede Okul Yöneticilerinin Rolü
'; '
Genç Oturumu
' kategorisinde ise
'Yarını Şekillendirmek: Gençler Eğitimde Eşitliği ve Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlayabilir?
' başlıkları görüşülecek.
Eğitimde yol haritasının derinlemesine masaya yatırılacağı zirve 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.
İki gün sürecek olan İstanbul Eğitim Zirvesi'nin detaylı plan ve programı ise şöyle:
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