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Ortak sınav not şişirmeye önlem için

Ortak sınav not şişirmeye önlem için

Fazlı Şahan
04:00, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Ortak sınav not şişirmeye önlem için
Yusuf Tekin.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortak sınavların okullar arasındaki not farklılıklarını ve not şişirme uygulamalarını önlemek amacıyla getirildiğini söyledi. İki yıldır pilot uygulamanın sürdüğünü vurgulayan Tekin, sınav sonuçlarının yapay zekâ destekli sistemle inceleneceğini ve olağan dışı farklılıklar için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullar arasındaki not farklılıklarını önlemek amacıyla uygulanan ortak sınavlarla objektif değerlendirme sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Erzurum'da gazetecilerle bir araya gelen Tekin, sınav sonuçlarının yapay zekâ destekli sistemle de denetleneceğini belirtti. Bakan, okul güvenliği, sosyal medya platformlarına yönelik hukuki girişimler ve sınıf öğretmenlerinin uzmanlaşması konularında da açıklamalarda bulundu.

2 YILDIR UYGULANIYOR

Ortak sınav uygulamasının yeni olmadığını ve 2 yıldır pilot çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Tekin, sistemin temel amacının okullar arasında objektif değerlendirme sağlamak olduğunu söyledi. Üniversiteye girişte kullanılan ortaöğretim başarı puanları ve özel okullardaki not şişirme tartışmalarını hatırlatan Tekin, “Ben burada bir objektivite sağlamaya çalışıyorum. Sınavlar Millî Eğitim Bakanlığı'nın müfredatından çıkıyorsa okul niye Millî Eğitim müfredatını uygulamıyor? Kendi yayınını satmak için. Bu olmaz. Kusura bakmasınlar" dedi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİSTEMLE İNCELENEK

Sınav sonuçlarının yapay zekâ destekli sistem üzerinden de inceleneceğini belirten Tekin, "Bakanlık Yönetim Sistemi adıyla yapay zekâ destekli devasa bir veri seti oluşturduk. Buradaki ortak sınav notları oraya da yansıyacak ve dolayısıyla benim önüme anomaliler düşecek. Ben diyeceğim ki 'X ilindeki bilmem hangi okulda bir problem var' Bunları tespit edip gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

YAZILI HAFTASINA GÖRE BELİRLENDİ

Ortak sınavların 10 Kasım'a denk gelmesine yönelik eleştirilere yanıt veren Tekin, takvimin okullardaki yazılı haftalarına göre belirlendiğini anlattı. Tekin, “Bu ortak sınavı yapmasam bile o hafta zaten okullarda yazılının yapılacağı hafta. O gün 10 Kasım tatil mi? Değil. Resmî tatil değilse öğretmenimiz o sınavı ben ortak yapmasam da yapmak zorunda zaten. Bir şey değişmiyor” diye konuştu.

META'YA DAVA HAZIRLIĞI

Meta hakkında hazırlanan dava dilekçesini incelediğini belirten Tekin, bazı eleştiri ve önerilerinin bulunduğunu söyledi. Tekin, "Meta'yla ilgili başvuru dilekçesi çantamda, onu okudum. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bazı eleştiri ve önerilerim var dava dilekçesiyle ilgili. O kapsamda zenginleştirip dilekçemizi vereceğiz" dedi. Girişimin eğitim sisteminin ve çocuklardan sorumlu birimlerin rahatsızlıklarını ortaya koymayı amaçladığını belirten Tekin, "Bu sonuçta Türkiye'de eğitim sisteminin, eğitimi yöneten kişilerin, çocuklardan sorumlu birimlerin rahatsızlıklarını dile getirecek bir irade beyanıdır. Ben bunun tespit edilmesi için böyle bir girişimi başlatıyorum. Şimdi önce Meta, sonra diğerleri olabilir" dedi.

HER OKULA FARKLI GÜVENLİK MODELİ

Okul güvenliği konusunda bütün kurumlar için asgari tedbirler belirlendiğini söyleyen Tekin, okulların bulunduğu çevrenin özelliklerine göre ilave önlemler alındığını açıkladı. Bakan Tekin, her okula polis yerleştirme veya turnike kurma gibi bir yaklaşımlarının olmadığını belirterek, güvenlik önlemlerinin okulun konumuna göre şekillendirildiğini söyledi. Kamera ve acil durum butonlarını kapsayan standart tedbirlerin yanı sıra, gerekli görülen okullarda İçişleri Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sürekli polis görevlendirilmesi planlanıyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADIM

  • İstanbul’da bir okula yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir protestoyla karşılaşmadığını belirten Tekin, okulun duvarına asılan pankartın ziyaretinden önceki gece liseyle ilgisi bulunmayan iki üniversite öğrencisi tarafından asıldığını söyledi. Olayla ilgili emniyetin resen soruşturma başlattığını ifade eden Tekin, “Ne avukatım ne de bakanlığımızın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla herhangi bir suç duyurusunda bulunduk” diyerek şikâyetçi olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Tekin, “Görmediğim, haberdar olmadığım bir olayı nasıl şikâyet edebilirim?” diyerek olayın kendisiyle ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

7 Bölgeye gastronomi lisesi

  • Gastronomi liselerinin yöresel yemek kültürünü korumak, kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Tekin, her bölgenin kendine özgü mutfak kültürüne uygun müfredat uygulandığını söyledi. Tekin İstanbul, İzmir, Trabzon, Hatay ve Van’da da gastronomi okullarının açılacağını söyledi. Açılacak okullarda öğrencilerin yemek pişirme, servis ve işletmecilik alanlarında eğitim alacağını ifade eden Tekin, okulların en fazla 150 öğrenci kapasiteli olacağını kaydetti.

Kitapların standardı var

Tekin, ders kitaplarında fotoğrafının bulunduğu iddialarını reddederek, sosyal medyada paylaşılan eserin ders kitabı değil, “Türk Dünyası Kültür Atlası” olduğunu söyledi. Söz konusu eserde, ders kitabı olmamasına rağmen neden dağıtıldığını açıklayan bir sayfalık takdim yazısının bulunduğunu belirten Tekin, ders kitaplarının içerik ve tasarım standartlarının yönetmelikle belirlendiğini ifade etti.

Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması tartışılıyor

  • Tekin, çocukların öğrenme hızlarının ve yöntemlerinin değiştiğini belirterek, eğitim süresinin 12 yılın üzerine çıkması nedeniyle zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik yeni bir modelin tartışılması gerektiğini söyledi. Gençlerin yükseköğretime daha erken başlamasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tekin, nihai kararın kamuoyundaki tartışmaların ardından verileceğini kaydetti.

1-2 ve 3-4. sınıflar için yeni formül

  • İlkokullarda 1-2 ve 3-4. sınıflarda farklı öğretmenlerin görev yapması önerisinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Tekin, öğretmenlerin görüşlerinin alındığını söyledi. Tekin, "İlkokul 1 ve 2'ler yaş grubu itibarıyla birbirine daha yakın gruplar. 3 ve 4'ler daha yakın gruplar. Dolayısıyla ilkokul sınıf öğretmenlerini 1 ve 2'yi okutanlar, 3 ve 4'ü okutanlar diye ayrılsa acaba nasıl olur, ne düşünüyor diye öğretmenlerimizin fikrini alıyoruz" dedi. Henüz karar alınmadığını vurgulayan Tekin, "Bu henüz tartışma aşamasında. Bununla ilgili gerekirse Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalıştaylar yapar. Öğretmen arkadaşlar istemezlerse haliyle vazgeçilir" dedi.

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Başlıklar :MEBYusuf TekinOrtak Sınav
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