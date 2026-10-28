Anasayfa
Gündem
Eğitim
Okullarda disiplin sistemi yeniden düzenlenmeli

Okullarda disiplin sistemi yeniden düzenlenmeli

Merve Safa Akıntürk
04:00, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Okullarda disiplin sistemi yeniden düzenlenmeli
Arşiv.

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından hazırlanan “Güvenli Okul ve Akran Zorbalığı: Türkiye’de Mevcut Durum, Risk Faktörleri ve Politika Önerileri” başlıklı araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Araştırmaya 3 bin 198 öğretmen, 2 bin 315 öğrenci ve 2 bin 280 veli katıldı. Çalışmanın sonuçlarını açıklayan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, güvenli okul ortamının nitelikli eğitimin temel şartlarından biri olduğunu söyleyerek, zorbalıkla mücadelede öğretmen, aile ve okul yönetiminin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

HER 5 ÖĞRENCİDEN BİRİ ZORBALIĞI BİLDİRMİYOR

Araştırmaya göre, beş üzerinden değerlendirilen okul güvenliği algısı öğret-menlerde 3,48, velilerde 3,38 ve öğrencilerde 3,24 olarak ölçüldü. Öğretmenlerin yüzde 90,7’si mesleğe başladıkları döneme kıyasla otoritelerinin zayıfladığını belirtirken, öğrencilerin yüzde 71,8’i ve velilerin yüzde 86’sı sınıfta disiplinli bir öğretmen tutumunu gerekli gördü. Öğrencilerin yüzde 18,1’i ayda bir veya iki kez, yüzde 10,5’i haftada bir veya iki kez, yüzde 10,2’si ise neredeyse her gün hakaret ya da alaya maruz kaldığını bildirdi. Katılımcı öğrencilerin yüzde 35,4’ü yaşadığı zorbalıktan en az orta düzeyde etkilendiğini aktarırken, yüzde 21,1’i bildirim yapmayı düşündüğü hâlde okula başvurmadığını ifade etti. Siber zorbalık konusunda da öğrencilerin yüzde 7,2’si son altı ayda çevrim içi ortamda hedef alındığını açıklarken günlük ekran süresi dört saati aşanlarda bu oran yüzde 14,9'a yükseldi. Velilerin yüzde 88’i ise çocuğunun siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirtti.

ZORBALIĞA KARŞI 12 ÖNERİ SIRALANDI

Araştırma kapsamında akran zorbalığıyla mücadele için 12 politika önerisi sunuldu. Türkiye genelinde ortak standartlara sahip bir güvenli okul ve zorbalığı önleme çerçevesi oluşturulması, disiplin sisteminin yeniden düzenlenmesi ve her okulda güvenilir bildirim mekanizmalarının kurulması öneriler arasında yer aldı.


Ortak Yazılı Sınav Sistemi OYSS nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB 29 soruda tek tek açıkladı
Gündem
Ortak Yazılı Sınav Sistemi OYSS nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB 29 soruda tek tek açıkladı
Aile ve neslin korunması için 14 maddelik tarihi çağrı: Zorunlu eğitim ve boşanma yasaları gözden geçirilsin
Gündem
Aile ve neslin korunması için 14 maddelik tarihi çağrı: Zorunlu eğitim ve boşanma yasaları gözden geçirilsin
Uluslararası Genç Derneği 27 ekim Salı günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor
Gündem
Uluslararası Genç Derneği 27 ekim Salı günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

Başlıklar :EğitimDisiplinokul
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026