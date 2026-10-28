Okullarda disiplin sistemi yeniden düzenlenmeli

Araştırmaya 3 bin 198 öğretmen, 2 bin 315 öğrenci ve 2 bin 280 veli katıldı. Çalışmanın sonuçlarını açıklayan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, güvenli okul ortamının nitelikli eğitimin temel şartlarından biri olduğunu söyleyerek, zorbalıkla mücadelede öğretmen, aile ve okul yönetiminin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

HER 5 ÖĞRENCİDEN BİRİ ZORBALIĞI BİLDİRMİYOR

Araştırmaya göre, beş üzerinden değerlendirilen okul güvenliği algısı öğret-menlerde 3,48, velilerde 3,38 ve öğrencilerde 3,24 olarak ölçüldü. Öğretmenlerin yüzde 90,7’si mesleğe başladıkları döneme kıyasla otoritelerinin zayıfladığını belirtirken, öğrencilerin yüzde 71,8’i ve velilerin yüzde 86’sı sınıfta disiplinli bir öğretmen tutumunu gerekli gördü. Öğrencilerin yüzde 18,1’i ayda bir veya iki kez, yüzde 10,5’i haftada bir veya iki kez, yüzde 10,2’si ise neredeyse her gün hakaret ya da alaya maruz kaldığını bildirdi. Katılımcı öğrencilerin yüzde 35,4’ü yaşadığı zorbalıktan en az orta düzeyde etkilendiğini aktarırken, yüzde 21,1’i bildirim yapmayı düşündüğü hâlde okula başvurmadığını ifade etti. Siber zorbalık konusunda da öğrencilerin yüzde 7,2’si son altı ayda çevrim içi ortamda hedef alındığını açıklarken günlük ekran süresi dört saati aşanlarda bu oran yüzde 14,9'a yükseldi. Velilerin yüzde 88’i ise çocuğunun siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirtti.

ZORBALIĞA KARŞI 12 ÖNERİ SIRALANDI

Araştırma kapsamında akran zorbalığıyla mücadele için 12 politika önerisi sunuldu. Türkiye genelinde ortak standartlara sahip bir güvenli okul ve zorbalığı önleme çerçevesi oluşturulması, disiplin sisteminin yeniden düzenlenmesi ve her okulda güvenilir bildirim mekanizmalarının kurulması öneriler arasında yer aldı.

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