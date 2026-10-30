2026-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
07:39, 30/10/2026, Cuma
DHA
ÖSYM tarafından, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyi sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KPSS Ön Lisans sonuç ekranı
ÖSYM'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Gündem
Ortak sınav not şişirmeye önlem için
Özgün
KPSS sonuçları: 2026 Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlıklar :ÖSYMKPSSKamu Personel Seçme Sınavı