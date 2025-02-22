‘FETÖ kampında TUS’a çalıştık’

Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak isteyen 3 doktor itirafçı oldu. İtirafçı doktorlar örgütünü çalışma sistematiği hakkında önemli bilgiler verdi. Etüt yapılan yurtlara katılımına dair itirafta bulunan doktor, şöyle konuştu: “Örgüt, meslekte uzman olmak isteyen arasında eleme yapıyordu. TUS sınavına hazırlanmak için etüt merkezlerinde veya evlerde kalmak isteyenler için tek şart vardı. Örgütün aradığı tek kriter, yüksek sadakat duygusuyla örgüte bağlı olmak şartıydı.”

İtirafçı olan bir başka uzman doktor ise şu ifadeleri verdi: “Bizi TUS’ta çıkacak sorulara çalıştırmak için kampa aldılar. Kalacağımız yurt bizim için özel hazırlanmıştı. Parayla bile kimsenin kalmasına izin vermezlerdi. Aynı okuldan 5. ya da 6. sınıf öğrencileri arasında örgüte bağlılık ararlardı. Buraya katılım için himmet adı altında örgüte yardım için maaşın belli bir bölümünü vermemiz gerektiğini söylediler. Hepimiz kabul ettik. Kamp döneminde örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in vidolarını izledik.”