‘FETÖ kampında TUS’a çalıştık’

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 doktordan 3’ü itirafçı oldu. 2015 yılında mezun olan doktorlardan biri, “Bizi, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) çıkacak sorulara çalıştırmak için kampa aldılar” dedi.
FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aktif 17 uzman doktordan 3’ü itirafçı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) hazırlanmak için FETÖ’ye yönelik etüt hizmeti veren yurtlarda kalan doktorlara 17 Şubat’ta operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Tamamı 2015 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde mezun olan şüphelilerden 15’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ARAMIZDAN ELEME YAPILDI
Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak isteyen 3 doktor itirafçı oldu. İtirafçı doktorlar örgütünü çalışma sistematiği hakkında önemli bilgiler verdi. Etüt yapılan yurtlara katılımına dair itirafta bulunan doktor, şöyle konuştu: “Örgüt, meslekte uzman olmak isteyen arasında eleme yapıyordu. TUS sınavına hazırlanmak için etüt merkezlerinde veya evlerde kalmak isteyenler için tek şart vardı. Örgütün aradığı tek kriter, yüksek sadakat duygusuyla örgüte bağlı olmak şartıydı.”
HİMMET KILIFIYLA MAAŞIMIZI ALDILAR
İtirafçı olan bir başka uzman doktor ise şu ifadeleri verdi: “Bizi TUS’ta çıkacak sorulara çalıştırmak için kampa aldılar. Kalacağımız yurt bizim için özel hazırlanmıştı. Parayla bile kimsenin kalmasına izin vermezlerdi. Aynı okuldan 5. ya da 6. sınıf öğrencileri arasında örgüte bağlılık ararlardı. Buraya katılım için himmet adı altında örgüte yardım için maaşın belli bir bölümünü vermemiz gerektiğini söylediler. Hepimiz kabul ettik. Kamp döneminde örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in vidolarını izledik.”
Şüphelilerden Erdem Ö, Enes G, Mustafa K, Edip B.K, Emir K, Mustafa Y, Mesut B, Arif A, Abdullah A.A, Abdullah S, Emre B, Ahmet Y, Gökhan K, Ahmet K. ve Eren A. adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.