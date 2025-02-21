FETÖ’nün 'referans temelli büyüme' stratejisi deşifre oldu: 353 isim gözaltında

Operasyon kapsamında elde edilen bulgulara göre, döner zinciri franchise (isim hakkı) yöntemiyle faaliyet gösteriyor ve FETÖ bağlantılı kişilere bedel karşılığı gayri resmi ortaklık veriliyordu. Ortaklık sisteminde örgüt referansı olmadan katılım sağlanamıyor, bu yöntem örgüt içinde

“Referans Temelli Büyüme (RTB)”