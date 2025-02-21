FETÖ’nün 'referans temelli büyüme' stratejisi deşifre oldu: 353 isim gözaltında

FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen 353 şüpheli yakalandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında kamuoyunda bilinen bir fast food şirketinin sahiplerinin de bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında kamuoyunda bilinen bir fast food şirketinin sahiplerinin de bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı.
Antalya merkezli 30 ilde yakalanan şüphelilerin döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında elde edilen bulgulara göre, döner zinciri franchise (isim hakkı) yöntemiyle faaliyet gösteriyor ve FETÖ bağlantılı kişilere bedel karşılığı gayri resmi ortaklık veriliyordu. Ortaklık sisteminde örgüt referansı olmadan katılım sağlanamıyor, bu yöntem örgüt içinde
“Referans Temelli Büyüme (RTB)”
olarak adlandırılıyordu. Ortaklıklar resmi belgeler olmaksızın, tamamen örgütsel güvene dayalı şekilde yürütülüyor, şubeler FETÖ’ye bağlı kişilere iş sağlamak ve para toplamak için kullanılıyor, toplanan paralar örgüte aktarılıyordu. Ayrıca, hisse satışlarından elde edilen gelirler örgütle bağlantılı kuyumcu vb. esnaflar üzerinden takibe takılmadan transfer ediliyor ve şirketin yurt dışındaki yeni bayiliklerle genişleyerek uluslararası para transferini kolaylaştırdığı belirlenmişti.