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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 17 doktor yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 17 doktor yakalandı

09:2017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
IHA
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Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aktif 17 doktor yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.


17 şüpheli gözaltına alındı

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için örgüt bağlantılı sözde "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda, FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 aktif doktorun yakalanması için bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.



#FETÖ
#doktor
#Fetullahçı terör Örgütüparalel Devlet Yapılanması

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