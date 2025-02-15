Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
FETÖ iltisaklı Cemil Çiçek'in hesabına erişim engeli: İntihar eden doktor hakkındaki açıklamaları sonrası harekete geçildi

FETÖ iltisaklı Cemil Çiçek'in hesabına erişim engeli: İntihar eden doktor hakkındaki açıklamaları sonrası harekete geçildi

22:4615/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
FETÖ iltisaklı Cemil Çiçek'in intihar eden doktor hakkındaki açıklamaları sonrası harekete geçildi.
FETÖ iltisaklı Cemil Çiçek'in intihar eden doktor hakkındaki açıklamaları sonrası harekete geçildi.

Hakkında 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma açılan, FETÖ ile de iltisaklı olduğu tespit edilen Cemil Çiçek isimli şahsın X hesabına erişim engeli getirildi.

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmaktan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Doktor İlker Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği olayla ilgili FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Cemil Çiçek'in açıklamaları sonrası harekete geçildi.

Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Cemil Çiçek hakkında, Yenidoğan çetesi davası sanıklarından İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi üzerine yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Son olarak FETÖ ile de iltisaklı olduğu tespit edilen Cemil Çiçek isimli şahsın X hesabına erişim engeli getirildi.



#Cemil Çiçek
#Sosyal medya
#FETÖ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA 2025 SON DURUM 15 ŞUBAT: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, içeriği nedir?