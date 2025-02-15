FETÖ iltisaklı Cemil Çiçek'in hesabına erişim engeli: İntihar eden doktor hakkındaki açıklamaları sonrası harekete geçildi

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmaktan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Doktor İlker Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği olayla ilgili FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Cemil Çiçek'in açıklamaları sonrası harekete geçildi.

Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Cemil Çiçek hakkında, Yenidoğan çetesi davası sanıklarından İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi üzerine yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Son olarak FETÖ ile de iltisaklı olduğu tespit edilen Cemil Çiçek isimli şahsın X hesabına erişim engeli getirildi.







