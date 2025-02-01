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Yenidoğan Çetesi sanığı İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Yenidoğan Çetesi sanığı İlker Gönen cezaevinde intihar etti

21:251/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İlker Gönen'in tek kişilik hücresinde çay bardağı kırığıyla bileklerini kestiği bildirildi.
İlker Gönen'in tek kişilik hücresinde çay bardağı kırığıyla bileklerini kestiği bildirildi.

Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Olayın ardından savcılığın cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Antalya'da cezaevinde tutuklu bulunan
Yenidoğan Çetesi
davası sanıklarından
doktor İlker Gönen
(44), tek kişilik hücresinde bileklerini keserek intihar etti.
Antalya'da
Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
'nda tutuklu bulunan
Yenidoğan Çetesi
davası sanıklarından doktor
İlker Gönen
, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti.

Çay bardağı ile bileklerini kesti

Çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incele başlatıldı.



#İlker Gönen
#İntihar
#Yenidoğan Çetesi
#Cezaevi

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