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Yenidoğan davasında yeni ihmaller zinciri

Yenidoğan davasında yeni ihmaller zinciri

Şahin Şen
04:005/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında 3. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında hazırlanan yeni fezlekede çeşitli hastanelerdeki doktor ve sağlık personellerinin ihmalleri ve usulsüzlükleri yer aldı.

Fezlekede, tıbbi uzman mütalaası, Sağlık Bakanlığı raporları, ifadeler ve tapelerde isimleri geçen ancak davada yer almayan bazı şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Doktorlar, uygun tedavi uygulamamak, eksik raporlar düzenlemek ve usulsüz sevk işlemleri yapmakla suçlandı.

Öne çıkan isimlerden Esenler Güney Hastanesi Doktoru Hilda Keykubad, Esenyurt Reyap Hastanesi Hemşiresi Aslı Alemdağ, Çorlu Reyap Hastanesi'nden Remzi Karaca ve diğer sağlık personeli hakkında ihmaller ve usulsüzlükler tespit edildi. Ayrıca, Silivri Kolan Hastanesi Başhekimi Bener Mahmut Mansuroğlu'nun hastane işletmesini kiraya verdiği belirtildi. Mustafa Kemal Zengin'in savcıyı tehdit ederek örgüt üyelerinin tahliyesini sağlamaya çalıştığı da kaydedildi.



#Yenidoğan Çetesi
#Dava
#Soruşturma

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