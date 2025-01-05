Yenidoğan davasında yeni ihmaller zinciri

Fezlekede, tıbbi uzman mütalaası, Sağlık Bakanlığı raporları, ifadeler ve tapelerde isimleri geçen ancak davada yer almayan bazı şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Doktorlar, uygun tedavi uygulamamak, eksik raporlar düzenlemek ve usulsüz sevk işlemleri yapmakla suçlandı.

Öne çıkan isimlerden Esenler Güney Hastanesi Doktoru Hilda Keykubad, Esenyurt Reyap Hastanesi Hemşiresi Aslı Alemdağ, Çorlu Reyap Hastanesi'nden Remzi Karaca ve diğer sağlık personeli hakkında ihmaller ve usulsüzlükler tespit edildi. Ayrıca, Silivri Kolan Hastanesi Başhekimi Bener Mahmut Mansuroğlu'nun hastane işletmesini kiraya verdiği belirtildi. Mustafa Kemal Zengin'in savcıyı tehdit ederek örgüt üyelerinin tahliyesini sağlamaya çalıştığı da kaydedildi.