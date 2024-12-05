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Meclis Yenidoğan Komisyonu'da gergin başlangıç: Muhalefettin iddiaları tek tek çürütüldü

Meclis Yenidoğan Komisyonu'da gergin başlangıç: Muhalefettin iddiaları tek tek çürütüldü

Lokman Özdemir
16:355/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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TBMM Özel Sağlık Kuruluşlarında Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu ikinci kez toplandı.
TBMM Özel Sağlık Kuruluşlarında Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu ikinci kez toplandı.

TBMM Özel Sağlık Kuruluşlarında Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında ikinci kez toplandı. Komisyonda muhalefet milletvekillerinin öne sürdüğü iddialar gerginliğe neden olurken öne sürülen iddiaların mesnetsiz olduğu ortaya çıktı.

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu bugün 13:00’de AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.


Toplantı başlangıcında ana muhalefet milletvekillerinin iddiaları komisyonda gerginliğe neden oldu.



'İngiltere' iddiasına jet yanıt


CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer,
"Görsel basının salonda bulunması gerektiği, İngiltere’de böyle bir şey olsa görsel basının takip edeceği, aslen İngiltere’de Yenidoğan gibi bir bebek ölümü olamayacağını"
söyledi.

  • Özer’den sonra söze giren AK Parti Elazığ milletvekili Erol Keleş ise Türk sağlık sisteminin küçük gösterilmeye çalışılmasına itiraz ettiğini; Daha yakın zamanda İngiltere’de büyük bir Yenidoğan skandalı yaşandığını ve çok sayıda bebeğin hayatını kaybettiğini vurguladı.

'Özel hastanelerle ilgili isim komisyonda yok' itirazı


CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise Yenidoğan Komisyonuna Bakanlık adına gelen hiçbir ismin Özel Hastanelerle bağlantılı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.





Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün toplantıda olduğu ortaya çıktı


Buna karşılık Sağlık Bakanlığı’nın tüm Özel Hastanelere ilişkin iş ve işlemleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yaptığı ve bizzat Genel Müdür Uzm. Dr.
Hasan Basri Velioğlu
’nun toplantıda hazır bulunduğu öğrenildi.

Kamu hastanelerinin komisyona daveti


CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sağlık Bakanlığı tarafından Meclis özel araştırma komisyonuna katılan listeyi yeterli bulmadığını ifade ederken
"Mesela Kamu Hastaneleri Genel Müdürü burada ne arıyor, konu özel hastaneler, ne alakası?
" var şeklinde konuştu.

Buna karşılık CHP adına araştırma komisyonuna davet edilmesi istenen 55 kişilik listede 11. sırada Kamu Hastaneleri Genel Müdürü olduğu öğrenildi. Kasap’a CHP milletvekillerinin de itiraz ettiği görüldü.



#Yenidoğan
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