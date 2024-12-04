Yenidoğan çetesi davasında ara karar: Tutuklu sayısı arttı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 7 sanığın tutuklanmasına karar verdi. 3 sanık duruşma salonunda tutuklanırken 4 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi. Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.
Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne, ayrıca suçtan zarar görme ihtimaline karşı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın, davaya katılma talepleri kabul edilmesine karar verildi.
3 TUTUKSUZ SANIK TUTUKLANDI, 4 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ
Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanıklardan Doktor Mehmet Gürül, TRG Hastanesi idari Müdürü Murat Mantuş, Doktor Şeyhmus Çelik'ın duruşma salonunda tutuklanmasına karar verdi.
Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan Birinci Hastanesinin Sahibi Ali Aksu, Güney Hastanesi Mesul Müdürü Ali Dirik, Hemşire Serenay Şenkalaycı, Hemşire Ceren Hatice Kırım hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi. Duruşma 13 Ocak 2025 tarihine ertelendi.