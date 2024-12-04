Yenidoğan çetesi davasında ara karar: Tutuklu sayısı arttı

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne, ayrıca suçtan zarar görme ihtimaline karşı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın, davaya katılma talepleri kabul edilmesine karar verildi.