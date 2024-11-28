Yenidoğan çetesinin savcısından avukatlara ‘Kurtlar Vadisi’ replikli gönderme

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendini tehdit eden zanlılar adliyeye getirilirken tek tek izlemişti.
Yenidoğan Çetesi davasında yargılama sürüyor. Soruşturma sırasında, çete tarafından ölümle tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, duruşmalarda bazı sanık avukatları tarafından hedef alındı. Savcı Yavuz, avukatların bu suçlamasına sosyal medya hesabından yaptığı 'Kurtlar Vadisi' repliğiyle cevap verdi.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması devam ediyor.
Geçen hafta tutuklu sanıkların savunma yaptığı davada, bu hafta tutuksuz sanıklar ifade veriyor. Davanın bu hafta görülen bölümünde bazı sanık avukatları, çetenin soruşturma sırasında ölümle tehdit ettiği
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin
’i hedef aldı.
Avcılar Hospital Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız’ın avukatı
, savcı Engin için,
“Bu savcı, işlenmekte olan suçu izlememeliydi. Öncelikle insan hayatını kurtarmak için harekete geçmeliydi. Ancak söz konusu savcı, 10 bebeğin ölümünü izlemiştir. Bu nedenle, Savcı Yavuz Engin'in kasten adam öldürme suçundan sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz"
dedi.
Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur’un avukatı
da savcıyı suç işlemekle suçladı.
'Avukatlık soytarılık değildir'
ise bu suçlamalara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Savcı Engin, avukatlara yanıt olarak, Kurtlar Vadisi dizisinde İskender Büyük karakterininin bir repliğini paylaştı. Videoda 'İskender Büyük'ün,
“Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir.”
dediği anlar yer alıyor.
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Yenidoğan Çetesi tarafından ölümle tehdit edilmişti. Çeteye ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan tarihinde yapıldı. İlk operasyonda 22 kişi tutuklandı. Soruşturma sürerken, geçen ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı.
Savcı Yavuz Engin’in makamında ölümle tehdit edilmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. 11 Ekim günü başlatılan soruşturma kapsamında, tehdit olayına karışan 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, birden fazla kişiyle tehdit, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından
avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan
’ın tutuklanmasına, a
’nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.
Kendisini müsteşar olarak tanıtan, aslında hiçbir zaman devlet görevinde bulunmamış olan Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildiğinde, fotoğraf kareleri içinde bir kişi daha sonra farkedildi.
Cumhuriyet Savcısı Engin, Zengin ve diğer sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.
Savcı Yavuz Engin kimdir?
Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamladı. 2009’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı ve burada görev yaptı. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirildi.
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