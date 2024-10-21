Bu ayrıntı yeni fark edildi: Yenidoğan soruşturmasının savcısı böyle izlemiş

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden zanlıların Büyükçekmece Adliyesi'ne girerken çekilen fotoğraflardaki bir ayrı yeni fark edildi. Gizli kamera görüntülerindeki Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ın da aralarında bulunduğu 8 zanlının ters kelepçe yapılarak adliyeye girdiği sırada, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in de bizzat orada olduğu, zanlıları tek tek izlediği ortaya çıktı.
- Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığından da şüphe edildi.
Bebek çetesinin avukatıyla birlikte savcıyı makamında açıkça ölümle tehdit eden Zengin'in konuşması gizli kameraya saniye saniye kaydedildi.
Zengin'in şu sözleri kayıt edildi:
Ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim adıma 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Bunlar normal birileri değil diyorum. Sal içeridekini. Belayı defet. Artık mevzu şey mevzusu değil, kasıtlı olarak zarar mevzusu. Karşındaki adil insan değil. Gittiğin poligonda giriş çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması ailen kiminle konuşuyor? Kız kardeşin kiminle konuşuyor? Baban nereye gidiyor. Hanımı bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Neyin tedbirini alacaksın. Karşındakinin kim olduğunu bilmeden.
Benimle bir resim çektireceksin, "misafirim geldi" diye sayfanda yayınlayacaksın
11 kişi gözaltına alındı
- Hakimlik, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.
Savcı hepsini tek tek izledi
Bu tutuklamaların ardından bir ayrıntı daha sonra farkedildi. Kendisini müsteşar olarak tanıtan, aslında hiçbir zaman devlet görevinde bulunmamış olan Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildiğinde, fotoğraf kareleri içinde bir kişi daha sonra farkedildi. Cumhuriyet Savcısı Engin, Zengin ve diğer sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.
Sosyal medyada viral oldu
Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı, "Müsteşar Kemal fotoğraf istiyordu, savcı en kralını çektirmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.
Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.