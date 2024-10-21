Bu ayrıntı yeni fark edildi: Yenidoğan soruşturmasının savcısı böyle izlemiş

Ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim adıma 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Bunlar normal birileri değil diyorum. Sal içeridekini. Belayı defet. Artık mevzu şey mevzusu değil, kasıtlı olarak zarar mevzusu. Karşındaki adil insan değil. Gittiğin poligonda giriş çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması ailen kiminle konuşuyor? Kız kardeşin kiminle konuşuyor? Baban nereye gidiyor. Hanımı bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Neyin tedbirini alacaksın. Karşındakinin kim olduğunu bilmeden.