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Savcı Yavuz Engin kimdir?

Savcı Yavuz Engin kimdir?

16:4621/10/2024, Pazartesi
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Savcı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Savcı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yenidoğan Çetesini çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in hayatı ve biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğan Engin, eğitimini Türkiye'de tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2014 yılında savcı olarak göreve başlayan Yavuz Engin, bu süreçte çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2024 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştır. İşte Savcı Yavuz Engin hayatı ve biyografisi.

Savcı Yavuz Engin, sağlık sektöründe yasadışı faaliyetler yürüten ve bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ni çökerten operasyonu yönetmesiyle tanınmıştır. Çetenin tehditlerine boyun eğmeyerek yürüttüğü cesur soruşturma, kamuoyunun takdirini kazanmıştır​. Peki, Yenidoğan Çetesini çökerten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Savcı Yavuz Engin kimdir?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.


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