Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'dan bugün üzücü bir haber geldi. Komaya giren Paşayeva'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Paşayeva'nın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi. Paşayeva'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, sağlık durumunun değişmediği ve resmi makamlar dışında başka mercilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Ganire Paşayeva kimdir?

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan’da doğdu. Azerbaycan Millî Meclisi'nin 3., 4., 5., 6. dönem milletvekili olan Azeri hukukçu, hekim, gazeteci, yazar ve siyasetçidir.

Ganire Paşayeva yaşamı

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan'ın Tovuz rayonundaki Düz Kırıklı kentinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü'nü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı ve burada çok çeşitli görevlerde bulundu. 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı'nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu. 6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi'ne girdi.

Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Ganire Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları'nın üyesidir. Ganire Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesidir.

Bekâr olan Ganire Paşayeva, Azerbaycan Türkçesi'nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmektedir. Astana Yayınları tarafından yayımlanmış "Aşk Başka" adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır. 7 Ocak 2017 tarihten Dünya Alpagut Federasyonu As Başkan Yardımcısı görevinde bulunmakta.







