İslami ilimler Araştırma ve Yayma Vakfı (ISİLAY) dan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi Doğan hocanın vefat ettiği bildirildi. Peki Lütfi Doğan kimdir, nereli? Lütfi Doğan hangi görevlerde bulundu? İşte Lütfi Doğan'ın hayatı.
Lütfi Doğan kimdir?
1954'de Kemah ilçe müftülüğüne, 1960'da da Erzincan il müftülüğüne atandı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliğine tayin edildi. 1968-1972 yılları arasında da Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. 1973-1980'de de Erzurum senatörlüğü görevinde bulundu.
1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Gümüşhane milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında dini ve ilmi konularda da pek çok eser kaleme aldı.
Lütfi Doğan'ın eserleri
Huzur ve Saadetin Esasları, Mutluluğun Kazanılması, Cihadla İlgili Ayet ve Hadisler, Kütüb-ü Sitte Müelliflerinin Hal Tercümeleri, El Hücurat süresinin tercüme ve tefsiri