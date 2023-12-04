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Lütfi Doğan kimdir?

Lütfi Doğan vefat etti. Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından olan Lütfi Doğan, 10. Diyanet İşleri Başkanı, 19, 20 ve 21. dönem milletvekili olarak görevlerde bulunmuştu. İşte Lütfi Doğan'ın hayat, biyografisi.

08:53 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 08:56 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lütfi Doğan kimdir?
Lütfi Doğan kimdir?

İslami ilimler Araştırma ve Yayma Vakfı (ISİLAY) dan yapılan açıklamada Diyanet İşleri Eski Başkanı Lütfi Doğan hocanın vefat ettiği bildirildi. Peki Lütfi Doğan kimdir, nereli? Lütfi Doğan hangi görevlerde bulundu? İşte Lütfi Doğan'ın hayatı.

Lütfi Doğan kimdir?

Lütfi Doğan 1930 yılında
'nin Kelkit ilçesinde doğdu. Kuran-ı Kerim okumayı babası Hacı Mehmet Fehmi Efendi'den öğrendi. Askerlik vazifesinin ardından da dini ilimler eğitimine devam etti.

1954'de Kemah ilçe müftülüğüne, 1960'da da Erzincan il müftülüğüne atandı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliğine tayin edildi. 1968-1972 yılları arasında da Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. 1973-1980'de de Erzurum senatörlüğü görevinde bulundu.

1991 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Gümüşhane milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında dini ve ilmi konularda da pek çok eser kaleme aldı.

Lütfi Doğan'ın eserleri

Huzur ve Saadetin Esasları, Mutluluğun Kazanılması, Cihadla İlgili Ayet ve Hadisler, Kütüb-ü Sitte Müelliflerinin Hal Tercümeleri, El Hücurat süresinin tercüme ve tefsiri

#Lütfi Doğan
#Lütfi Doğan hayatı
#Necmettin Erbakan
39 dakika önce
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