İran Devrim Muhafızları, Lübnan'ı işgal eden İsrail güçleriyle savaşmak için 1982'de Hizbullah'ı kurdu. Hizbullah askeri gücünü 2006 yılında patlak veren ve iki İsrailli askeri kaçırıp diğerlerini öldürdüğü beş haftalık savaşta gösterdi. Peki Hizbullah kimdir? Hizbullah'ın gücü ne kadar, kaç askeri var? Elinde hangi silahlar var?