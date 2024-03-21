Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilmişti. Evli ve iki çocuk babası. Kadir Özkaya, 21 Mart'ta yapılan seçimde Zühtü Arslan'ın yerine AYM'ın yeni başkanı seçildi.