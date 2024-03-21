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Kadir Özkaya kimdir?

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu. Kadir Özkaya, 2005-2011 yılları arasında Anayasa Mahkemesi raportörlüğü ve 2011-2014 yılları arasında Danıştay üyeliği yapmıştı. Peki Kadir Özkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

10:29 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:35 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi başkanı Kadir Özkaya'nın biyografisi
Anayasa Mahkemesi başkanı Kadir Özkaya'nın biyografisi

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu. Seçimde, görev süresi dolan Zühtü Arslan aday olmamıştı. Peki Kadir Özkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kadir Özkaya kimdir?

Kadir Özkaya, 12 Ağustos 1963 tarihinde Tarsus’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı.

Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilmişti. Evli ve iki çocuk babası. Kadir Özkaya, 21 Mart'ta yapılan seçimde Zühtü Arslan'ın yerine AYM'ın yeni başkanı seçildi.


#Kadir Özkaya
#Kadir Özkaya hayatı
#Anayasa Mahkemesi
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