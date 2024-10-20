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Yenidoğan çetesi şüphelisi Başhekim Atilla Yılmaz CHP’den istifa etti

Yenidoğan çetesi şüphelisi Başhekim Atilla Yılmaz CHP’den istifa etti

19:1720/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ahmet Atilla Yılmaz
Ahmet Atilla Yılmaz

Türkiye'yi sarsan "yenidoğan bebek çetesi" skandalıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada adı geçen şüphelilerden Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'ın CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, söz konusu skandalın öğrenilmesinin ardından CHP'den istifa etti. Yılmaz'ın aynı zamanda geçmişte İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanlığı yaptığı da öğrenildi.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen ve kapatılan Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimliğini yapan Ahmet Atilla Yılmaz'ın CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin yenidoğan skandalında adı geçen hastaneler listesinde yer almasının ardından, CHP'deki görevinden istifa etti.


Öte yandan Yılmaz’ın, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttüğü biliniyor.


#Yenidoğan Çetesi
#Medilife Beylikdüzü Hastanesi
#Ahmet Atilla Yılmaz
#CHP
#İBB

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