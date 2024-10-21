Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin'den mesaj var: Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik

İstanbul’da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen, 22’si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.









Makamında tehdit edildi





Eski müsteşar olduğunu iddia eden Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar; Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin’e, soruşturmada ismi geçen bazı şüphelileri tahliye etmesi gerektiğini, aksi takdirde kendisine suikast yapılacağını ve ailesine zarar verileceğini söyleyerek tehditte bulundu.





O anları kayda alan Savcı, şüphelilerin elinde kendisine ve yakınlarına dair nelere ilişkin bilgi olduğunu öğrendi.









Mustafa Kemal Zengin, Savcı Yavuz Engin’e kendisi ile bir fotoğraf paylaştığı takdirde başına hiçbir şey gelmeyeceğini ileri sürdü.





Makamında tehdit edilmesine rağmen soruşturmaya dair geri adım atmayan Savcı Yavuz Engin, çok kapsamlı bir dosyaya imza attı.

















Savcı fotoğrafı adliye girişinde verdi





Bu tehditlerin ardından düzenlenen operasyonda Zengin ve Arslanatar’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi göz altına alındı.





Savcı Engin, Büyükçekmece Adliyesi’ne ters kelepçe ile getirilen Mustafa Kemal Zengin ve Aylin Arslanatar’ın girişini de izledi.









O anlara dair çekilen fotoğraflar üzerine yüzlerce video klip ve görsel viral oldu.





Yavuz Engin tebrikleri cevapsız bırakmadı





Yenidoğan Çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin olarak binlerce insanın gönlünde yer edinen Engin, teşekkür mesajı yayınladı.





Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Engin, “Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. Tüm tebrik mesajlarına cevaben; 'Türk Devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz” dedi.

























Savcı Yavuz Engin kimdir?





Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.











