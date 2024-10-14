Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmada savcıyı tehdit eden beş kişi tutuklandı

İstanbul ve Tekirdağ'da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek ve burada usulsüzlükler yaparak haksız kazanç sağlayan yenidoğan şebekesi çökertilmişti. 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları öğrenilen şebekeye ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Skandal olay nedeniyle tutuklanan 25 kişinin salınması için Cumhuriyet Savcısını tehdit edenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.