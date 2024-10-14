Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmada savcıyı tehdit eden beş kişi tutuklandı

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmada savcıyı tehdit eden beş kişi tutuklandı

22:4814/10/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcı, ölümle tehdit edilmişti.
Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcı, ölümle tehdit edilmişti.

Yenidoğan bebeklerin özel hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten savcı Y.E. makamında ölümle tehdit edilmişti. Söz konusu olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden beşi tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında
ölümle tehdit
edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Beş kişi dört ayrı suçtan tutuklandı

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, "
özel hayatın gizliliğini ihlal etmek
", "
birden fazla kişiyle tehdit
", "
kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs
", "
yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak
" suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına
kayıt cihazı
yerleştirilmişti.

Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

47 şüpheli hakkında fezleke hazırlanmıştı

Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü,
112 Acil Çağrı Merkezi
'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan
fezleke
,
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
na gönderilmişti.


#Savcıya Tehdit
#Yenidoğan
#Ölümle Tehdit
#İstanbul
#Büyükçekmece

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İş görmezlik raporu nedir ve nasıl alınır? Rapor parası ne kadar?