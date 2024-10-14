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Savcıya 100 bin dolara suikast

Savcıya 100 bin dolara suikast

Şahin Şen
14:3914/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yeni doğan yoğun bakımdaki cinayet ve yolsuzlukları soruşturan Cumhuriyet Savcısı Y.E.’yi ölümle tehdit eden çete, il jandarma komutanlığındaki işlemleri sonrası Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Yeni Şafak, savcının tehdit edildiği skandal olaya ilişkin kritik detaylara ulaştı.

Olayın delillendirilebilmesi için başsavcılık tarafından, savcı Y.E.’nin odasına kamera düzeneği kuruldu. Şüpheliler Mustafa Kamel Z. ve avukat A.A., 1 Ekim günü savcının odasına girdi. 50 dakika boyunca süren konuşmada savcı kendisini eski müsteşar yardımcısı olarak tanıtan Mustafa Kamel Z. ile avukat A.A.’ya tahliyesi istenen şüphelileri 9 Ekim’e kadar tahliye edeceğini söyleyerek şüphelilerin rahat hareket etmesini sağladı. Odadan çıkan şüpheliler Avcılar’da suikastı organize edeceği iddia edilen Baki Ç.’nin işlettiği otoparka gitti. İstenilen tahliyelerin gerçekleşeceğini düşünen şüpheliler ayın 9’u itibarıyla tahliyeler gerçekleşmeyince suikast için harekete geçti. Mustafa Kemal Z. iki tetikçiden biri olan M.E.’yi arayarak İstanbul’a davet etti. Güneydoğu’da bir ilden hareket eden tetikçi 11 Ekim günü İstanbul’a indi. Tetikçi haberlerde savcıya suikast yapılacağını öğrendikten sonra korkarak adliyeye gitti ve teslim oldu.

Tetikçi M.E., kendisine 100 bin dolar karşılığında Mustafa Kemal Z. tarafından suikast emri verildiğini söyledi. M.E. savcıya suikastı aracıyla giderken durduğu trafik ışıklarında yapacağını, parayı da kendisine suikasttan sonra Mustafa Kemal Z.’nin vereceğini söyledi. İtirafçı olan tetikçi M.E.’nin üzerinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahte görevli kimlik kartı da bulundu. Tetikçi kartı kendisine sahte MİT kimliği kartını da Mustafa Kemal Z’nin verdiğini belirtti. Öte yandan Mustafa Kemal Z.’nin ikinci bir tetikçi daha tuttuğu ancak bu tetikçinin firari olduğu da öne sürüldü. Aralarında bir polis, tetikçi ve savcıyı ölümle tehdit eden şüphelilerin de bulunduğu şüpheliler Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildiler.

#İstanbul
#Yeni doğan
#Büyükçekmece
#Çete

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