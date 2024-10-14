Savcıya 100 bin dolara suikast

Olayın delillendirilebilmesi için başsavcılık tarafından, savcı Y.E.’nin odasına kamera düzeneği kuruldu. Şüpheliler Mustafa Kamel Z. ve avukat A.A., 1 Ekim günü savcının odasına girdi. 50 dakika boyunca süren konuşmada savcı kendisini eski müsteşar yardımcısı olarak tanıtan Mustafa Kamel Z. ile avukat A.A.’ya tahliyesi istenen şüphelileri 9 Ekim’e kadar tahliye edeceğini söyleyerek şüphelilerin rahat hareket etmesini sağladı. Odadan çıkan şüpheliler Avcılar’da suikastı organize edeceği iddia edilen Baki Ç.’nin işlettiği otoparka gitti. İstenilen tahliyelerin gerçekleşeceğini düşünen şüpheliler ayın 9’u itibarıyla tahliyeler gerçekleşmeyince suikast için harekete geçti. Mustafa Kemal Z. iki tetikçiden biri olan M.E.’yi arayarak İstanbul’a davet etti. Güneydoğu’da bir ilden hareket eden tetikçi 11 Ekim günü İstanbul’a indi. Tetikçi haberlerde savcıya suikast yapılacağını öğrendikten sonra korkarak adliyeye gitti ve teslim oldu.

Bebekleri özel hastanelerin Yenidoğan servislerine yönlendirerek, haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcı makamında ölümle tehdit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar soruşturma Savcısı tarafından yürütülen soruşturmada milyarlarca liralık vurgun ve birçok cinayet ortaya çıkarıldı. Kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden skandalın soruşturmasını yürüten savcıya uzun süredir tutuklu bulunan şüphelilerin tahliye edilmesi için baskı yapılıyordu.

Tetikçi M.E., kendisine 100 bin dolar karşılığında Mustafa Kemal Z. tarafından suikast emri verildiğini söyledi. M.E. savcıya suikastı aracıyla giderken durduğu trafik ışıklarında yapacağını, parayı da kendisine suikasttan sonra Mustafa Kemal Z.’nin vereceğini söyledi. İtirafçı olan tetikçi M.E.’nin üzerinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahte görevli kimlik kartı da bulundu. Tetikçi kartı kendisine sahte MİT kimliği kartını da Mustafa Kemal Z’nin verdiğini belirtti. Öte yandan Mustafa Kemal Z.’nin ikinci bir tetikçi daha tuttuğu ancak bu tetikçinin firari olduğu da öne sürüldü. Aralarında bir polis, tetikçi ve savcıyı ölümle tehdit eden şüphelilerin de bulunduğu şüpheliler Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildiler.