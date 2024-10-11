Cumhuriyet savcısının ihbarı üzerine harekete geçen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, savcının kişisel verilerine ve ailevi bilgilerine, yakınlarının özel bilgilerine, yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılması talimatı verildi. Yapılan çalışmalarda savcıyı tehdit eden avukat A.A., kasten öldürmeye teşebbüs ve suçlamak amacıyla örgüt kurmak suçlarından dosyaya şüpheli olarak eklendi. Avukat A.A.’ya yönelik olarak teknik ve fiziki takip kararı alınarak takip başlatıldı. A.A.’nın irtibatlı olduğu tespit edilen Mustafa Kemal Z. hakkında da teknik ve fiziki takip kararı verildi. Teknik ve fiziki takip yapılırken şüpheliler savcı ile görüşme talebinde bulundu. Olayın delillendirilebilmesi amacıyla teklif kabul edildi ve cumhuriyet savcısının makamına kayıt cihazı yerleştirilerek görüşme kayıt altına alındı. Bu görüşmede Mustafa Kemal Z. tarafından cumhuriyet savcısına açık şekilde ölüm tehdidi iletildi. Mustafa Kemal Z. savcıya, “Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım, bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var, içeridekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz" dedi. Tehdit eden şüpheliler cumhuriyet savcısının odasından ayrıldıktan sonra yapılan fiziki takipte Mustafa Kemal Z.’nin Baki Ç., Yavuz Ç. ve İ.K. ile bir araya geldiği de kayıt altına alındı.