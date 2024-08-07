Hemşireler itiraf etti

Haksız kazanç amacıyla yenidoğan yoğun bakım servisine naklettiği bebeklerin ölümüne neden olan şebekeyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İstanbul ve Tekirdağ'da ikinci dalgası düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan bazı hemşireler ve şebeke üyesi ambulans şoförü itirafçı oldu. İşte korkunç itiraflardan bazıları:

*Hemşire H.D.T.: “Bebeği ölen bir ailenin şikayeti üzerine polis, hastanedeki güvenlik kamera kayıtlarını almaya geldi. Ancak yönetim tarafından kayıt silindi. Ölen bebeğe yenidoğan yoğun bakımda doktor ve hemşirenin değil, hemşire yardımcısının baktığı gizlendi. Ayrıca ölümlerin patlak vermesi üzerine SGK bu hastanelerden 2021 yılı başından bu yana gelen tüm hasta bebeklere ilişkin raporları istedi. Bu süreçte de evraklarla oynandı. Hastane sahibi A.A. ve doktor Fırat Sarı, bebeklerin hiç ölçülmemiş kan gazlarını manuel olarak dosyalara koymamızı istedi.”

*Hemşire Ç.D.: “Doktor D.E. yaşlı olduğu için hastaları takip edemiyor, hastaneye geç gelip erken çıkıyordu. Bir bebek ölümü üzerine hastaneye gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bebeğin ölüm saatinde D.E.’nin hastanede olmadığını belirledi.”

*Hemşire F.A.: “Şebeke hasta bebeklerin tedavisinde kullanılması gereken bir ilacı kullanılmış gibi gösterip yurt dışına satıyordu. H.G. isimli hemşire 2 yıllık süreçte yaklaşık 600 adet ‘Curosurf’ ilacını hastaneden kayıt dışı şekilde çıkarıp sattı.”

*Şebeke üyesi ambulans şoförü: “Yoğun bakımdan taburcu olması gereken bebekler gereksiz yere uzun süre yatırılıyordu. Fiilen taburcu edilen bebekler de SGK’dan fazla para almak için sistemde hala hastanede yatıyormuş gibi gösteriliyordu.”



