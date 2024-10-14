Savcıyı nasıl dinlediler

Savcı Y.E. 28 Ağustos günü İstanbul dışında yaşayan ailesini aradı. Ailesine “Bavullarını hazırlayın sizi İstanbul’a getireceğim” dedi. Savcı Y.E’yi şoke eden asıl olay ise avukat A.A. makamından ayrılırken gerçekleşti. Avukat savcıya, “Aileni İstanbul’a getirme” diyerek makamdan ayrıldı. Ailesi ile yaptığı cep telefonu görüşmesinde konuştuklarının nasıl sızdığının peşine düşen savcı ise teknik takip izni aldı. Telefonunda casus yazılım olup olmadığını kontrol ettiren savcının telefonunda casus yazılıma rastlamadı. Öte yandan soruşturma giderek derinleşirken savcının kişisel ve aile bilgilerine Denizli’de görevli bir jandarma personelinin defalarca baktığı ortaya çıktı.

Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Z. ve avukat A.A’nın olay günü savcının WhatsApp konuşma kayıtlarını da tehdit olarak kullandığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının WhatsApp üzerinden kimlerle ne kadar süre sesli arama yaptığı bilgisine ulaşan şüphelilerin bu kritik bilgileri kimden nasıl aldığı da soruşturmanın konularından oldu. Öte yandan Mustafa Kemal Z. ve avukat A.A’nın savcıyı makamında tehdit ederken, jandarma, şüphelilerin aracına takip cihazı yerleştirdi. İki şüphelinin gittikleri noktada savcıya suikastı organize edeceği iddia edilen Baki Ç. ile buluştukları belirlendi. Yapılan operasyonda Baki Ç.’nin iş yerinde suikast silahı olarak tabir edilen bir tabanca bulundu. Baki Ç’nin bir süre ağır ceza yargılanarak örgüt kurma ve yönetme suçundan hüküm giydiği ancak Yargıtay tarafından cezanın bozularak beraat ettirildiği iddia edildi.