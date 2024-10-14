Savcıyı nasıl dinlediler

Yeni doğan yoğun bakımdaki cinayet ve yolsuzlukları soruşturan Cumhuriyet Savcısı Y.E.’yi ölümle tehdit eden çetenin yeni marifetleri ortaya çıktı. Savcı Y.E. ailesini arayıp “Bavulları hazırlayın sizi İstanbul’a getireceğim” dedikten sonra, onu makamında tehdit eden avukat A.A. “Aileni İstanbul’a getirme” ifadesini kullanmış. Çetenin telefon görüşmesinden nasıl haberdar olduğu araştırılıyor. A.A. aynı gün savcının WhatsApp konuşma kayıtlarını da gündeme getirmiş.
Yeni doğan yoğun bakım çetesinin yolsuzluk ve cinayetlerini soruşturan Cumhuriyet Savcısı Y.E’nin ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada savcı Y.E’nin yaşadığı tehditlerin ne boyutta olduğu ortaya kondu. 30 Ağustos günü savcı Y.E’yi telefonla arayan kadın avukat A.A’nın savcıyı önce telefonla ardından makamına gelerek tehdit ettiği ileri sürüldü.
CASUS YAZILIM YOK
Savcı Y.E. 28 Ağustos günü İstanbul dışında yaşayan ailesini aradı. Ailesine “Bavullarını hazırlayın sizi İstanbul’a getireceğim” dedi. Savcı Y.E’yi şoke eden asıl olay ise avukat A.A. makamından ayrılırken gerçekleşti. Avukat savcıya, “Aileni İstanbul’a getirme” diyerek makamdan ayrıldı. Ailesi ile yaptığı cep telefonu görüşmesinde konuştuklarının nasıl sızdığının peşine düşen savcı ise teknik takip izni aldı. Telefonunda casus yazılım olup olmadığını kontrol ettiren savcının telefonunda casus yazılıma rastlamadı. Öte yandan soruşturma giderek derinleşirken savcının kişisel ve aile bilgilerine Denizli’de görevli bir jandarma personelinin defalarca baktığı ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLER TAKİP EDİLDİ
Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Z. ve avukat A.A’nın olay günü savcının WhatsApp konuşma kayıtlarını da tehdit olarak kullandığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının WhatsApp üzerinden kimlerle ne kadar süre sesli arama yaptığı bilgisine ulaşan şüphelilerin bu kritik bilgileri kimden nasıl aldığı da soruşturmanın konularından oldu. Öte yandan Mustafa Kemal Z. ve avukat A.A’nın savcıyı makamında tehdit ederken, jandarma, şüphelilerin aracına takip cihazı yerleştirdi. İki şüphelinin gittikleri noktada savcıya suikastı organize edeceği iddia edilen Baki Ç. ile buluştukları belirlendi. Yapılan operasyonda Baki Ç.’nin iş yerinde suikast silahı olarak tabir edilen bir tabanca bulundu. Baki Ç’nin bir süre ağır ceza yargılanarak örgüt kurma ve yönetme suçundan hüküm giydiği ancak Yargıtay tarafından cezanın bozularak beraat ettirildiği iddia edildi.
273’ER YIL HAPİS TALEBİ
Öte yandan yeni doğan çetesiyle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı fezleke tamamlandı. 725 sayfalık fezlekede 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki" olarak yer aldı. 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede suç örgütü lideri oldukları değerlendirilen şüpheliler F.S. ve İ.G'nin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlardan 273'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.