Tutukluları salın yoksa ölürsün

Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirip haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcı, makamında ölümle tehdit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı tarafından yürütülen soruşturmada, milyarlarca liralık vurgun ve birçok bebek cinayeti ortaya çıkarılmıştı. Baskılara direnen ve soruşturmada ikinci dalga operasyonu yapan savcı, ölümle tehdit edildi.





TAHLİYE EDİLMEZLERSE...

Kadın avukat A.A. şüphelilerin tahliye edilmesi için 30 Ağustos günü Cumhuriyet savcısını telefonla aradı. Ardından savcının makamına gelerek suikast planlandığını, ailesinin nerede yaşadığının bilindiği, anne ve babasına, Ankara'da yaşayan kız kardeşine zarar verilebileceğini söyledi. Avukat A.A. savcıya tahliyeleri gerçekleştirmezse suikast düzenleneceği, planın Papa suikastı gibi birçok olayı gerçekleştiren güçlü bir silahlı grup tarafından yapıldığı, öldürüleceği tehdidinde bulundu.





TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP BAŞLADI

Cumhuriyet savcısının ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, savcının kişisel ve ailevi bilgilerine, yakınlarının özel bilgilerine, yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılması talimatı verdi. Savcıyı tehdit eden Avukat A.A., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından dosyaya şüpheli olarak eklendi. Avukat A.A. ve onun irtibatlı olduğu Mustafa Kemal Z.’ye yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.





MERMİYE KAFA ATACAK 500 ADAMLARI VAR

Teknik ve fiziki takip yapılırken, şüpheliler savcıyla görüşme talebinde bulundu. Olayın delillendirilebilmesi için teklif kabul edildi ve savcının makamına kayıt cihazı yerleştirilip görüşme kayıt altına alındı. Bu görüşmede Mustafa Kemal Z. tarafından cumhuriyet savcısına açık şekilde ölüm tehditi iletildi. Mustafa Kemal Z. savcıya, “Sadece seni korumakla olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım. Bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var. İçeridekileri sal, benimle fotoğraf çekilip paylaş, sana hiç kimse dokunamaz” dedi. Makamdaki görüşmeden sonra Mustafa

Kemal Z.’nin Baki Ç., Yavuz Ç. ve İ.K. ile bir araya geldiği belirlendi.





SORGULAR SÜRÜYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri Avukat A.A., Mustafa Kemal Z., Baki Ç. ve Yavuz Ç.'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan ev aramalarında bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız 2 tabancaya el koyuldu. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Mustafa Kemal Z.

BİLGİLERİ 3 JANDARMA PERSONELİ SIZDIRMIŞ

Cumhuriyet savcısının kişisel verileri, ailesi ve yakınlarının bilgilerinin ne şekilde şüphelilerin eline geçtiğine dair araştırma yapılması için Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı'na müzekkere yazıldı. Yapılan araştırmada Jandarma’da görevli 3 personelin savcı tehdit edilmeden önce gerekçesiz şekilde sistem üzerinden savcı, babası ve eşinin kişisel verileri ve adreslerini sorguladığı tespit edildi. Jandarma personelinin 2’sinin İstanbul’da, diğerinin Şırnak Beytüşşebap’ta bulunduğu belirlendi. 2 Jandarma ifadeye çağrılırken, Şırnak'ta görevli jandarmanın ifadesinin alınması için bulunduğu ilin başsavcılığına talimat yazısı gönderildi.











