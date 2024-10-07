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Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

00:387/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı için 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. Alımlar, jandarma, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere ve havacılık branşlarında olacak. Başvurular 7-21 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Başvurular, 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.


#Jandarma
#Jandarma Genel Komutanlığı
#Resmi Gazete

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