Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

"Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının sonuna yaklaştığımız dönemde uzman erbaş alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca MSB tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? MSB son açıklamalar sayfası