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HSK Danıştay'a 3 yeni üye seçti

HSK Danıştay'a 3 yeni üye seçti

13:362/10/2024, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yapıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Aydemir Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yapıldı.


HSK Genel Kurulunda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir Danıştayın yeni üyeleri oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

Hakimler ve Savcılar kurulu yüksek yargıya üye seçiminin ardından yedi kişilik bir kararname yayımladı. Kararname ile üye seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek atandı.


Sosyal medya fenomenlerine kolay vergi: Uygulama kapsamı genişletildi ödeme yöntemleri belli oldu

Sosyal içerik üreticilerine ve sosyal medya fenomenlerine uygulanan kolay vergileme imkanının kapsamı genişletildi. İçerik üretenler için getirilen basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri kapsayacak. Düzenlemeye ilişkin karar 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle , vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere de faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu.

Kamu personeli alımı: 24 kamu kurumu alım yapıyor! İşte Resmi Gazete memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları başvuru tarihleri

Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 24 kamu kurumu memur alımı, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacak. Kamu personel alım ilanları, memur ve işçi kadrolarına başvuru yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS sınav sonuçları sonrası aldıkları puanlarla kamuya atanmak isteyenler, kamu alımı iş ilanlarını takip ediyor. Özellikle KPSS'siz kamu personel alım seçenekleri, sınav şartları aranmaksızın iş sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki hangi kamu kurumu alım yapıyor? İşte kamu personel alımı Eylül ve Ekim ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…


#Danıştay
#HSK
#üye

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