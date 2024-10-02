HSK Danıştay'a 3 yeni üye seçti

Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 24 kamu kurumu memur alımı, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacak. Kamu personel alım ilanları, memur ve işçi kadrolarına başvuru yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS sınav sonuçları sonrası aldıkları puanlarla kamuya atanmak isteyenler, kamu alımı iş ilanlarını takip ediyor. Özellikle KPSS'siz kamu personel alım seçenekleri, sınav şartları aranmaksızın iş sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki hangi kamu kurumu alım yapıyor? İşte kamu personel alımı Eylül ve Ekim ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…