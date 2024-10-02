HSK Danıştay'a 3 yeni üye seçti

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yapıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Aydemir Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.
Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yapıldı.
HSK Genel Kurulunda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir Danıştayın yeni üyeleri oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Hakimler ve Savcılar kurulu yüksek yargıya üye seçiminin ardından yedi kişilik bir kararname yayımladı. Kararname ile üye seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek atandı.