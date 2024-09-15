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Jandarma düzensiz göçle mücadele ediyor: Van'da 10 kişi yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

22:47 - 15/09/2024 Pazar
AA
Göçmenler, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmenler, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Aşağı Kozluca ve Topraklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda uygulama yapan ekipler, aracıyla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliyi gözaltına aldı.

31 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


#Van
#Erciş
#düzensiz göçmen
#Jandarma
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