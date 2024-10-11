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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Kazada 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Kazada 21 kişi yaralandı

08:0911/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
AA
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Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki kaza Çay ilçesinde meydana geldi. Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Düzce'de fabrikada üzerine kasa devrilen işçi yaralandı

Düzce’de araç parçası imalatı yapan fabrikada forkliftle taşınan kasaların üzerine düştüğü işçi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, akşam saatlerinde Beyköy’de bulunan organize sanayi bölgesinde kurulu araç parçası imalatı yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın montaj bölümünde forkliftle taşınan kasalar işçi olarak çalışan Faruk B.’nin üzerine devrildi. Kasaların altında kalan işçi yaralanırken mesai arkadaşları yardımına koştu. Yaralanan işçi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kasaların Faruk B.’nin üzerine düştüğü anlar fabrikanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Nevşehir'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Derinkuyu- Gülağaç karayolu Yazıhüyük- Suvermez kavşağındaYusuf Yeşil'in kullandığı 18 LF 498 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonun aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ikiye bölündü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre araç sürüsü Yusuf Yeşil olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeden sonra hayatını kaybeden sürücü Yusuf Yeşil'in cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Yeşil'in babasının da trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Afyonkarahisar
#Çay
#Kaza

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