Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Kazada 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'daki kaza Çay ilçesinde meydana geldi. Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.