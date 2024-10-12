Müebbet ve 150 yıl hapsi isteniyor

Dünkü duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Kaplan ve çete liderlerinden Fethi Koyuncu, yönetici olarak iddianamede zikredilen tüm suçlardan sorumlu tutuldu. Kaplan ve Koyuncu'nun “kasten öldürme” suçundan 1'er kez müebbet hapsi istendi. Ayrıca “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “7 kişiye yönelik kasten yaralama”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “2 kişiye yönelik nitelikli yağma”, “eziyet”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “suç üstlenme ve suçluyu kayırma” suçlarından 150'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.