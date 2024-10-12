Müebbet ve 150 yıl hapsi isteniyor

Ayhan Bora Kaplan çetesine yönelik görülen davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen, 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Dünkü duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Kaplan ve çete liderlerinden Fethi Koyuncu, yönetici olarak iddianamede zikredilen tüm suçlardan sorumlu tutuldu. Kaplan ve Koyuncu'nun “kasten öldürme” suçundan 1'er kez müebbet hapsi istendi. Ayrıca “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “7 kişiye yönelik kasten yaralama”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “2 kişiye yönelik nitelikli yağma”, “eziyet”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “suç üstlenme ve suçluyu kayırma” suçlarından 150'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
33 SANIĞA 6’ŞAR YIL TALEBİ
İddianamede “suç örgütü yöneticisi” olarak yer alan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin'in mevcut deliller ve tüm dosya kapsamı itibariyle eylemlerinin “silahlı suç örgütüne üye olma” suçunu oluşturduğuna yer verildi. Savcı, bu sanıkların da arasında bulunduğu 33 kişinin “silahlı suç örgütüne üye olma” suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 4 sanık hakkında ise “örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi. 16 sanığın beraati istendi.
SERTÇELİK’İN DOSYASI AYRILSIN
Dosyada “M7” kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik ile firari 6 kişinin dosyasının ayrılması talep edildi. Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 11 Kasım'a erteledi.