Dava sonuçlandı: Kalp krizinden ölen korucu 26 yıl sonra şehit sayıldı

7 çocuk babası köy korucusu Memet Küpeli, 8 Aralık 1998'te görev yerinde nöbet tutarken kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Ayşe Küpeli, eşinin görev başında hayatını kaybettiğini, bu nedenle şehit sayılması gerektiğini belirterek kurumlara müracaat etti; ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, hukuk mücadelesi başlatarak Ankara 19'uncu İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, Memet Küpeli'nin terör örgütü ile bilfiil mücadele sırasında ölmediğinin açık olduğu ancak geçici köy korucusu olarak görevli bulunduğu, bu görevinin gereği olarak çevre emniyetini sağladığı sırada hayatını kaybettiğine dikkat çekip, Memet Küpeli'nin şehit sayılması ve tüm hakların ailesine verilmesi gerektiğine karar verdi.

'EŞİMİN ŞEHİT MEZARINI YAPTIRACAĞIZ'

Ayşe Küpeli, 26 yıldan sonra eşine şehitlik ünvanı verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Eşinin mezarını şehit mezarı olarak yaptıracaklarını belirten Küpeli, "Kocam 1998'de öldü, biz de evde 7 çocukla yalnız kaldık. Eşimin şehitlik mertebesine kavuşması için her tarafa gittim; ama sonuç alamadım. 26 seneden sonra bir avukatımızla görüştük, dava açtık. Avukatımız davayı kazandığımızı ve eşimin şehitlik mertebesine kavuştuğunu söyledi. Eşimin şehit mezarını yaptıracağız" d edi.

'BABAMIN YERİNE KÖY KORUYUCU OLDUM'

Babası gibi Doğanşehir'de köy koruculuğu yapan Kazım Küpeli ise "Babam 1998 yılında görevi başındayken vefat etmiştir. O süreçten sonra amcalarım, dayım, aile büyüklerimiz ile babamızın şehit sayılması için başvurmadığımız yer kalmadı. Ama hiçbir sonuç elde edilmedi. Son olarak görüştüğümüz bir avukat ile dava açtık. Nihayet dava sonuçlandı ve babam şu an şehit sayılıyor; ne mutlu bize. Ben de babamdan aldığım bayrağı aynı şekilde devam ettiriyorum, babamın yerine köy korucusu oldum. Allah'ın izniyle de mezarını şehit mezarı yaptırıp, bayrağını göndere çekeceğiz" diye konuştu.

'MAHKEME, VAZİFE MALULÜ ŞEHİT OLDUĞU KARARINI VERDİ'

Ailenin avukatı Mehmed Faruk Çetin de Memet Küpeli'nin eşi ve çocuklarının yıllardır ilgili tüm kurumlara müracaat ettiklerini ancak hiçbir sonuç alınamayınca dava açıldığını belirterek, "Memet Küpeli 1989 tarihinde geçici köy korucusu olarak göreve başlıyor. 1998 tarihinde görev başında vefat ediyor. Ancak bu vefattan dolayı vazife malulü şehit kabul edilmiyor. Ailesi yıllarca vazife malulü kabul edilmesi için her türlü kuruma başvuru yapıyor; ancak cevap alınamıyor. Elimizde var olan emsal kararlarla bundan 1,5 yıl önce başvurumuzu yaptık, davamızı açtık. Ankara 19'uncu İdare Mahkemesi, Memet Küpeli'nin vazife malulü şehit olduğu kararını verdi" dedi.







