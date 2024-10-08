Çin'de sıra dışı düğün ritüeli: 'Ağlayan gelinler' Hüngür hüngür ağlamayanı dövüyorlar

Düğünden bir gece öncesinde ise gelinin annesi, mahallelerinde yaşayan komşular arasında 8 bekar genç kızı evlerine çağırıyor ve hepsi minderlere oturup sabaha kadar şarkı söylüyor. O gece gelin toplam 10 defa ağlıyor ve her ağladığında bir tabak yemek önlerine koyuluyor.

Yani gelin, ortada 10 tabak olana kadar ağlamaya devam ediyor ve en sonunda tabaklar teker teker toplanıyor.