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Çin'de sıra dışı düğün ritüeli: 'Ağlayan gelinler' Hüngür hüngür ağlamayanı dövüyorlar

Çin'de sıra dışı düğün ritüeli: 'Ağlayan gelinler' Hüngür hüngür ağlamayanı dövüyorlar

Seren Som
16:538/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Geleneğin amacı, gelinin tüm hüznünü düğün öncesinde atıp evliliğinin geri kalan kısmında mutlu olması olarak özetlenebilir.
Geleneğin amacı, gelinin tüm hüznünü düğün öncesinde atıp evliliğinin geri kalan kısmında mutlu olması olarak özetlenebilir.

Dünyanın her yerinde binlerce yıldır süregelen gelenekler, bir toplumda oldukça normal kabul edilirken, diğerinde büyük bir şaşkınlıkla karşılanabiliyor. Onlardan biri de Çin'de yaşayan Tujia halkının asırlardır devam eden 'ağlayan gelinler' ritüeli... Gelenekte gelin adayı düğünden bir ay önce her gün bir saat kadar ağlar. Ancak bu ağlama, sevinç veya mutsuzluk nedeniyle değil. Hadi gelin, bu ilginç düğün geleneğinin detaylarını inceleyelim ve kökenlerini keşfedelim.

Kültürel farklılıklar, toplumların yaşam tarzlarını, inanç sistemlerini ve günlük ritüellerini büyük ölçüde etkiliyor. Bu farklılıklar, insanlığın zengin çeşitliliğini ve geçmişten günümüze taşıdığı değerleri yansıtıyor. Binlerce yıldır dünyanın her köşesinde süregelen gelenekler, bir topluluğun kimliğini oluşturuyor ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara taşıyor. Ancak, bir kültürde oldukça normal ve kabul gören bir gelenek, diğer kültürlerde şaşkınlık, merak ya da eleştiriyle karşılanabiliyor.

Bu ilginç geleneklerden biri de Çin’in “ağlayan gelinler” ritüeli...

Çin’in 56 resmî etnik grubundan biri ve yaklaşık 8 milyonluk nüfusuyla sekizinci en kalabalık etnik grubu olan Tujialar, genellikle Hunan eyaletinin Wulin dağlarında yaşıyor.

Bu kabile ilginç gelenekleri sayesinde hem kendi ülke basınında sıkça yer alıyor hem de dünyanın pek çok noktasından insanların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Geleneğin uygulanışı

Tujia kültüründe düğün hazırlıkları, sadece fiziksel eşyaların toparlanması değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuğu da içerir. Ağlama ritüeli, düğünden genellikle bir ay önce başlar ve her gece devam eder. Yalnızca gelin değil, ailesi ve yakın kadın akrabaları da bu ağlamaya katılarak gelinin duygu dolu vedasına ortak olur.

Ritüelin uygulanma aşamaları ise şöyle:

İlk Aşamalar (1. Hafta):

Gelin, ilk hafta boyunca her gece tek başına ağlar. Genellikle sessiz başlayan bu ağlamalar, geceler ilerledikçe daha belirgin hale gelir. Ağlama sırasında bazen geçmişiyle ilgili melankolik şarkılar söyler, bazen de düğün sonrası başlayacak yeni hayata dair belirsizliklerden bahseder.

Ağlamaya anne de katılıyor (2. Hafta):

İkinci hafta, gelinin annesi de ritüele katılmaya başlar. Anne ve kız arasındaki bağ, bu noktada sembolik bir şekilde ön plana çıkar. Anne, hem kızının ailesinden ayrılmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirir hem de ona yeni hayatında karşılaşacağı zorluklarla ilgili öğütler verir. Ağlamalar sırasında sık sık, "Seni ne kadar çok özleyeceğim," ya da "Bundan sonra kendine dikkat et" gibi duygusal cümleler duyulur.

Ailedeki kadınlar da ritüele dahil oluyor (3. Hafta):

Üçüncü haftaya gelindiğinde, gelinin büyükannesi, teyzeleri, kız kardeşleri ve diğer kadın akrabaları da bu ritüele dahil olur. Herkesin sırasıyla katılımıyla ağlamalar toplu bir ritüele dönüşür. Bu aşama, evlilikle birlikte gelinin bir ailenin parçası olarak yetişmesinin ne kadar değerli olduğunu gösterir.

Düğün öncesi son hafta (4. Hafta):

Son hafta, bu toplu ağlamalar giderek artar ve bazen tüm gece sürer. Gelin ve kadınlar, düğün öncesinde, geçmişlerini ve çocukluklarını arkalarında bıraktıkları için ağlarlar. Aynı zamanda düğünle birlikte gelen sosyal statü değişikliklerini, gelinin yeni bir aileye dahil olmasının getirdiği sorumlulukları dile getirirler. Bu ritüel, evlilikle birlikte gelinin bireysel kimliğinden sıyrılarak bir ailenin parçası olmasını da sembolize eder.

Düğünden bir önceki gece: 10 tabak olana kadar...

Düğünden bir gece öncesinde ise gelinin annesi, mahallelerinde yaşayan komşular arasında 8 bekar genç kızı evlerine çağırıyor ve hepsi minderlere oturup sabaha kadar şarkı söylüyor. O gece gelin toplam 10 defa ağlıyor ve her ağladığında bir tabak yemek önlerine koyuluyor.
Yani gelin, ortada 10 tabak olana kadar ağlamaya devam ediyor ve en sonunda tabaklar teker teker toplanıyor.
Seremonide gerçekleşen ağlama aslında sıradan ve hüzünlü bir ağlama değil. Gözyaşı döken gelin ve annesi aynı zamanda şarkı söyleyerek bir nevi ağıt yakıyorlar. Törenin tüm amacı ise düğün günü gelinin tüm hüznünü döküp evliliğinin geri kalan kısmında mutlu olması.

Ağlamayan gelin dövülüyor

Gelin devamlı ağlıyor değil. Ağlamadığı zamanlar da oluyor. Gelinin ağlamaması durumunda ise annesi onu ağlayana kadar dövüyor.

Gelenek birçok anlam taşıyor

Ağlayan gelinler ritüeli, dışarıdan bakıldığında acıklı ve üzüntü verici bir olay gibi görünse de, aslında derin sembolik anlamlar taşıyor. Bu ağlama, yalnızca evden ayrılmanın hüznünü değil, aynı zamanda birçok başka mesajı da içeriyor.

Gelin, evinden ayrılarak yeni bir hayata adım atar. Bu ayrılık, genç bir kadının ailesinden ve bildiği yaşamdan koparak yeni bir aileye ve role geçişini simgeler. Bu süreç doğal olarak bir miktar hüzün ve kaygı içerir.

Ritüelin merkezinde, özellikle anne ve kız arasındaki ilişki yer alır. Anne, kızıyla olan bağını sembolik olarak keserken, kızına olan sevgisini ve ona öğrettiklerinin önemini vurgular. Bu ritüel, kızın annesinin kendisine verdiği değer ve sevgiyi takdir ettiğini gösterir.

Ağlamamak kötü şans getirir

Ağlama aynı zamanda gelinin gelecekteki evliliğine şans, sağlık ve bereket getireceğine inanılır. Tujia topluluğu için ağlamanın bir tür iyi şans ritüeli olduğu düşünülmektedir. Eğer gelin yeterince ağlamazsa, bu kötü şans ve mutsuz bir evlilik anlamına gelebilir.

  • Gelenek, gelinin yalnızca bireysel kimliğinden sıyrılarak yeni bir aileye dahil olmasını değil, aynı zamanda
    kadının toplumdaki rolünün ne kadar önemli olduğunu
    vurgular. Toplumun geleneksel yapısında, evlenen kadının artık yeni bir ailenin sorumluluğunu taşıdığı kabul edilir. Bu sorumluluk, ailenin devamlılığı ve refahı açısından kritik öneme sahiptir.

Geleneğin tarihçesi

Bu ritüelin kökenleri, antik zamanlara Çin’in Savaşan Devletler Dönemi'ne (M.Ö. 475-221) kadar uzanıyor.
Efsaneye göre, Zhao eyaletindeki bir prenses, yakında evleneceği için büyük bir üzüntüyle ağlamış, annesi de ona eşlik etmiş ve bu olay halk arasında yayıldı.
Daha sonra bu ritüel Tujia etnik grubu içinde bir gelenek haline geldi. Bu olay, zamanla kadınlar arasında bir dayanışma ve vedalaşma ritüeli olarak yeniden şekillendi.

'Bu ritüel benim için çok anlamlı oldu'

2016 yılında, Çin'in Sichuan eyaletinde hala bu geleneği sürdüren bir köyde yaşayan bir gelin olan Xiao Li, bir röportajda deneyimlerini şöyle anlattı:

  • "İlk başta bu geleneği anlamakta zorlandım, çünkü gençken bunun sadece eski bir ritüel olduğunu düşünüyordum. Fakat düğünüm yaklaştığında ve annemle birlikte ağlamaya başladığımda, bana öğrettikleri her şeyi ne kadar çok özleyeceğimi fark ettim. Bu süreçte annemle olan bağımın ne kadar derin olduğunu anladım. Evlilik sadece yeni bir hayata başlamak değil, aynı zamanda eski hayatımla vedalaşmaktı. Bu yüzden bu ritüel benim için çok anlamlı oldu."

Günümüzde 'ağlayan gelinler' geleneği devam ediyor mu?

Modern zamanlarda, Çin'deki ekonomik ve sosyal değişiklikler, birçok gelenekte olduğu gibi "ağlayan gelinler" ritüelinde de bazı değişimlere yol açtı. Büyük şehirlerde yaşayan Tujia toplulukları arasında bu ritüel neredeyse tamamen kaybolmuşken, kırsal bölgelerde hala devam ediyor. Ancak günümüzde bu ritüelin süresi kısaltıldı ve sembolik bir hal aldı. Bazı düğünlerde sadece düğün öncesindeki birkaç gece boyunca sembolik ağlamalar yapılıyor.

Tujia halkının ilginç düğün gelenekleri 'ağlayan gelinler'le sınırlı değil

Tujia halkının düğün gelenekleri, derin sembollerle dolu, anlamlı ve aynı zamanda eğlenceli bir yapıya sahip. Çünkü onlar evlilikleri sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal bağları pekiştiren, yeni bir hayatın başlangıcını simgeleyen ve geçmişten gelen zengin kültürel mirası yaşatan önemli etkinlik olarak görüyor.

İşte Tujia halkının diğer ilginç düğün gelenekleri:

Ayakkabı saklama

Tujia düğünlerinde gelin, düğün sırasında ayakkabılarını saklar ve damadın ailesi ya da arkadaşları bu ayakkabıları bulmak zorundadır. Bu oyun hem düğüne neşe katar hem de damadın ailesine gelini mutlu etmek için çaba sarf etmenin sembolik bir yolu olarak görülür. Eğer ayakkabılar bulunursa, bu damat için bir zafer olarak kabul edilir ve gelinin ailesine iyi bir eş olacağının işareti olarak yorumlanır.


Damat kapısını açma

Tujia kültüründe damat, düğün günü gelini evinden almak için gittiğinde, gelinin evine girmek kolay bir iş değildir. Gelinin arkadaşları ve ailesi, kapıyı kapalı tutarak damadı ve arkadaşlarını içerideki eğlenceli görevlerden geçmeye zorlar. Bu görevler arasında, damadın dans etmesi, şarkı söylemesi ya da sorulara cevap vermesi gerekebilir.
Bu gelenek, damadın gelin için ne kadar kararlı olduğunu ve ona layık olduğunu kanıtlama süreci olarak kabul edilir.

Ateşin üzerinden atlamak

Tujia halkının düğünlerinde yaygın olan bir diğer ritüel ise ateşin üzerinden atlama geleneği... Bu ritüel, düğünün sonunda yapılır ve gelin ile damadın birlikte bir ateşin üzerinden atlaması beklenir.
Bu, kötülükleri geride bırakmak ve gelecekteki hayatlarına temiz ve parlak bir başlangıç yapmayı simgeler.
Ateşin üzerinden atlamak, aynı zamanda çiftin birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine inanılır.

Kafeste gelin kaçırma

Tujia düğünlerinde bir başka ilginç gelenek ise, "kafeste gelin kaçırma" ritüeli... Bu ritüelde, gelin düğünden önce sembolik olarak bir kafesin içine yerleştirilir ve damat ile arkadaşları bu kafesi “çalarak” kaçırır.
Bu, eski zamanlarda gelinin başka köylere kaçırılması olaylarına atıfta bulunan bir şaka olarak gerçekleştirilir.
Ancak, günümüzde bu gelenek genellikle eğlenceli bir oyun olarak görülüyor.

Çok sesli şarkılar söylemek

Tujia düğünlerinde müzik büyük bir rol oynar. Özellikle çok sesli şarkılar düğünlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gelin ve damadın aileleri, birlikte şarkılar söyleyerek birbirlerine olan saygılarını ve sevgilerini gösterir.
Bu çok sesli şarkılar, Tujia halkının benzersiz müzik geleneğini yansıtır ve düğünlere enerji katar.

Kırmızı rengin önemi

Tujia halkının düğünlerinde kırmızı renk büyük bir öneme sahip...
Kırmızı, Çin kültüründe genel olarak şansı, mutluluğu ve refahı simgeler ve Tujia düğünlerinde de bu anlamları taşır.
Gelin genellikle kırmızı bir gelinlik giyer ve düğün alanı kırmızı dekorlarla süslenir. Kırmızı, çiftin evlilik hayatında bol şans ve bereket getireceğine inanılan bir renktir.

Şanslı tavuk

Tujia düğünlerinde ilginç bir diğer gelenek ise şanslı bir tavuğun, gelin ve damadın yeni evine serbest bırakılmasıdır. Tavuk, yeni evliliğe iyi şans getireceği düşünülen bir semboldür. Tavuk serbest bırakıldıktan sonra çiftin onu beslemesi ve bakımını yapması, evliliklerinin de aynı şekilde özenle yürütülmesi gerektiğini hatırlatan bir ritüeldir.

Bonus bir gelenek daha: Lanetli çöpçatan

  • Düğün geleneklerinden biri de gelinin, kendisini damatla tanıştıran kişiye küfre varan hakaretler yağdırması... Bunun sebebi olarak ise, 'üç kural ve dört erdem'e göre gelinin evliliği üzerinde söz sahibi olmaması gösteriliyor. Gelin, çöpçatanlık yapan kişiye ağız dolusu küfür ve hakaret ederek öfkesini atıyor. Şayet bu seremoni yaşanmazsa çöpçatanın lanetli olacağını düşünüyorlar. Bu geleneğin de yine Tujia kabilesinde hala devam ettiği biliniyor.

Yüzyıllardır süregelen gelenek

Isparta'da keçi yetiştiriciliği yapan yörükler, atalarından öğrendikleri yöntemlerle yüzyıllardır keçi kırpımlarını diğer çobanların yardımıyla imece usulü gerçekleştiriyor.Batı Akdeniz'in en yüksek noktalarından biri olan Davraz Dağı'nın eteklerinde bulunan Sav beldesinin yaylaları, yüzyıllardır keçi yetiştiriciliği yapan yörüklere ev sahipliği yapıyor. Sürüdeki keçilerin daha iyi beslenmeleri için mayısın başlarında aileleriyle yaylara çıkan yörükler, burada kaldıkları 4 ay boyunca, elektriğini güneş enerjisinden, su ihtiyaçlarını ise doğal kaynaklardan sağlıyor.Yörükleri, yazın son ayında ise atalarından devraldıkları ve yüzyıllardır sürdürdükleri keçi kırpma telaşı sarıyor. Sürünün bir sonraki yıla hazırlandığı bu etkinlik, şenlik havasında geçiyor. Aynı bölgede hayvan yetiştiricisi olan diğer çobanların, her hafta başka bir çobanın sürüsüne yardım için bir araya geldiği etkinlikte, modern aletler yerine bazıları 50 yıllık olan geleneksel makaslar kullanılıyor. İmece usulü gerçekleştiren etkinlikte uzun zamandır birbirini görmeyenler sohbet ederken, yeni nesil de keçi kırpımının nasıl yapıldığını öğreniyor. Sürü sahibinin isteğine göre yapılan kırpımın ardından, kesilen bir keçi, hep birlikte yeniliyor.- Yaklaşık 200 yıldır devam eden gelenekDavraz Dağı'nın eteklerinde 20 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçiden bir sonraki yıl daha fazla verim almak için keçi kırpımını her yıl yapılması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde hem et hem de süt açısından hayvanların verimin düştüğünü dile getiren Pala, bir yandan bunu engellerken, diğer taraftan yüzyıllardır süren geleneği sürdürdüklerini kaydetti. Keçi kırpımının kendileri için şenlik havasında geçtiğini anlatan Pala, bölgede bulunan çobanların her hafta başka bir çobanın keçilerinin kıllarını kırpmak için bir araya geldiğini ifade etti.- Modern aletler yerine ilkel makaslarBu şekilde uzun zamandır birbirini görmeyenlerin hasret giderdiğini, çoban çocuklarının kaynaştığını vurgulayan Pala, bu etkinliğin yaklaşık 200 yıldır devam ettirildiğini aktardı. Bu geleneği çocuklarına da aktarmak istediklerini dile getiren Pala, şunları söyledi:"Elektrikli makineler var ama biz onları kullanmıyoruz. Kültürümüz devam etsin diye atadan kalma 50 yıllık makası kullanıyoruz. Yoksa ben, bir günde hepsini yapıp geçebilirim. Bu şekilde bir gelenek olmuş. Birbirimizi görüyoruz, ailelerimiz kaynaşıyor. Çocuklarımız anne ve baba oldukları vakit, bu etkinlikleri hatırlamalı. Çocuklarımız, kırpım yapıyor, öğreniyor."Keçi kırpımını ihtiyaca göre yapıldığına dikkati çeken Pala, hayvanın etinin iyi olması isteniyorsa düz kırpım yaptıklarını, keçinin yağmurdan fazla etkilenmemesi için sırt kırkımı, çiftleştirilecek hayvana ise nazar boncuğuna benzer bir kırkım yaptıklarını sözlerine ekledi.


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