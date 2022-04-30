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RAMAZAN HABERLERİ

İmece gelenek

Ramazan Bayram öncesi bir araya gelen Maraşlı kadınlar, imece usulü hazırladıkları çörekleri taş fırınlara götürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmece gelenek
Maraşlı kadınlar Ramazan Bayrıamı için imece usulü hazırlık yapıyorlar.

Kahramanmaraş’ta kadınlar, bayram sofralarını Osmanlı’dan miras kalan “Maraş çöreği” ile tatlandırmak için imece usulü hazırlık yapıyor. Tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü, pekmezli hazırlanan ve özellikle taş fırınlı işletmelerde yapılan Maraş çöreği, kent için önemli bir bayram geleneğini oluşturuyor.

Osmanlı Dönemi’nden bu yana üretilen çörek, yöre halkı için Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor. Bayram öncesi bir araya gelen Maraşlı kadınlar, imece usulü hazırladıkları çörekleri taş fırınlara götürüyor. Yılda iki defa bir araya gelerek Maraş çöreği yapan kadınlar, bu geleneği çocuklarına da öğretiyor.

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