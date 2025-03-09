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Ramazan ayında uyku alışkanlıklarının değişmesi baş ağrısına sebep olabilir

Ramazan ayında uyku alışkanlıklarının değişmesi baş ağrısına sebep olabilir

10:409/03/2025, Pazar
IHA
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Uzman isim, ramazanda düşük kan şekeri, kafein yoksunluğu, sıvı tüketiminin azalması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uykusuzluk ve stresten korunmak gerektiğini söyledi.
Uzman isim, ramazanda düşük kan şekeri, kafein yoksunluğu, sıvı tüketiminin azalması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uykusuzluk ve stresten korunmak gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında uyku alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte vücutta meydana gelebilecek rahatsızlıklarla ilgili bilgi veren Çankırı İş Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, uyku alışkanlıklarının değişmesi ve geceleri yeterince uyuyamamanın baş ağrısına yol açabileceğini söyledi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Ramazan ayında uyku alışkınlıklarıyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan ayında en çok karşılaşılan sağlık sorununun bağ ağrısı olduğunu belirten Dr. Sarıkaya, aniden yemek yeme alışkanlığı değişikliği, sıvı tüketiminin azalması, uyku alışkanlıklarının değişmesi ve geceleri yeterince uyuyamamanın baş ağrılarına yol açabileceğini söyledi.

Ramazan ayında düşük kan şekeri, kafein yoksunluğu, sıvı tüketiminin azalması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uykusuzluk ve stresten korunmak gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, rutin düzenin bozulmaması gerektiğini kaydetti.

"Oruç tutanlar, iftar sonrasında baş ağrılarıyla karşılaşabilir"

Ramazan ayında uyku alışkanlıklarının değişmesi baş ağrısına neden olabileceğini söyleyen Dr. Sarıkaya, "Ramazan ayında en çok karşılaşılan sağlık sorunlarından biri de baş ağrısıdır. Oruç tutanlar, iftar sonrasında baş ağrılarıyla karşılaşabilir. Aniden yemek yeme alışkanlığı değişikliği, sıvı tüketiminin azalması, uyku alışkanlıklarının değişmesi ve geceleri yeterince uyuyamama baş ağrılarına yol açabilir. Ramazan ayında düşük kan şekeri, kafein yoksunluğu, sıvı tüketiminin azalması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, uykusuzluk ve stresten korunmak gereklidir. Alışılan rutin hayat düzeni değiştiğinde vücutta da bazı sağlık sorunları meydana gelebilir. Eğer tüm önlemlere rağmen baş ağrınız geçmiyorsa günlük hayatınızı etkiliyor ve çok şiddetliyse, kesinlikle doktora görünmelisiniz" dedi.

#Ramazan
#Hüseyin Sarıkaya
#Baş ağrısı

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