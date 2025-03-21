Akkuyu Nükleer A.Ş. Ramazan'da gıda kolisi dağıttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, ramazan ayında yardımlaşma geleneğine uygun olarak gıda kolileri hazırladıklarını belirterek, bölge halkının bu desteği hissetmelerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.