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Akkuyu Nükleer A.Ş. Ramazan'da gıda kolisi dağıttı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Ramazan'da gıda kolisi dağıttı

15:1621/03/2025, Cuma
AA
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<p>Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ yerel yönetimlerin temsilcileriyle işbirliğini sürdürüyor.</p><p><br></p>
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ yerel yönetimlerin temsilcileriyle işbirliğini sürdürüyor.

Akkuyu Nükleer AŞ, ramazan ayı dolayısıyla 1200 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Bu kapsamda, ramazan ayı dolayısıyla Gülnar ve Silifke ilçelerinin belediye yetkilileriyle organizasyon düzenlendi.


Organizasyon kapsamında 1200 aileye gıda kolisi desteğinde bulunuldu.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, ramazan ayında yardımlaşma geleneğine uygun olarak gıda kolileri hazırladıklarını belirterek, bölge halkının bu desteği hissetmelerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

#Akkuyu NGS
#Mersin
#Ramazan

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