Kadınlar ‘Zimem defteri' geleneğiyle borçları kapatıyor

Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü ve Kuran Kursu Öğreticisi Fatma Mutlu, "Elhamdülillah, 9 yıldır zimem geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte mahalle mahalle fırın ve marketleri, bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerin borçlarını kapatmaya gayret ediyoruz. Bu güne kadar 200 bin ödedik. Sadece market ve fırınlarla sınırlı değil. Biz yetim ve öksüz kızlarımızı da evlendiriyoruz. Onların züccaciye borçları var, ihtiyaçları var. Bununla beraber 500-700 bin bir ödeme planladık" diye konuştu.