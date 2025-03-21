Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Ramazan Haberleri
Kadınlar ‘Zimem defteri' geleneğiyle borçları kapatıyor

Kadınlar ‘Zimem defteri' geleneğiyle borçları kapatıyor

12:3021/03/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü kadınlar, Adıyaman'da fırın, bakkal ve market borcunu ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerinin borçları zimem defteri geleneğiyle kapatıyor.

Osmanlı döneminden günümüze kadar yaşatılan "zimem defteri" geleneği ile ihtiyaç sahibi kişilerin borçları kapatılıyor. Hayırseverlerin verdiği paralar ile ihtiyaç sahiplerinin borcu kapatılıyor. Alan el veren eli bilmiyor.

Adıyaman Müftülüğü Ebubekir Kız Kur'an Kursu Hocası ve Diyanet Vakfı Gönüllüsü kadınlar, Ramazan Ayında ‘zimem defteri' geleneğini hayata geçiriyor. Fırın, bakkal ve marketlere giden kadınlar, borçlarını ödeyemeyen müşteriler borçlarını kapatıyor. Ramazan ayında şuana kadar 200 bin TL'lik ödeme yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü ve Kuran Kursu Öğreticisi Fatma Mutlu, "Elhamdülillah, 9 yıldır zimem geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte mahalle mahalle fırın ve marketleri, bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerin borçlarını kapatmaya gayret ediyoruz. Bu güne kadar 200 bin ödedik. Sadece market ve fırınlarla sınırlı değil. Biz yetim ve öksüz kızlarımızı da evlendiriyoruz. Onların züccaciye borçları var, ihtiyaçları var. Bununla beraber 500-700 bin bir ödeme planladık" diye konuştu.

#Türkiye Diyanet Vakfı
#Adıyaman
#Fatma Mutlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler?