Sadece Ramazan'da yapılıyor: Tarifi bir sır gibi saklanıyor

"İçerisinde maya yoktur ve kullanmıyoruz. Tatlının içerisinde un, yağ, şeker ve tabii ki özel katkılar yer alır. Ancak bu özel katkıların tam formülü, babamızdan ve dedemizden gelen bir gelenek olarak paylaşmıyoruz ve sırrımızı kimseye söylemiyoruz. Bu yüzden formülümüzü veremiyoruz. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimiz her zaman kaliteli ve sağlıklıdır" diye konuştu.



