Gönülleri coşturan Ramazan gözlere de hitap ediyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayı son yıllarda aileler ve çocuklar tarafından süslenerek karşılanıyor. Birçok evi Ramazan ayını çağrıştıran hilal, yıldız ve mahya sözleri süsledi.
Ramazan süsü satan satıcılar da özellikle son 3 yılda bu ürünlere olan ilginin fazlasıyla arttığını söyledi. Toptancı Emre Uzel, “Ankara’da bu süsleri sadece biz 300-400 farklı noktaya veriyoruz ve bu noktalardan satışı yapılıyor. Süslere olan talep yıldan yıla artıyor” dedi. Esnaf Hamdi Karaca ise çocukların yılbaşı süslerine özendiğini, Ramazan süsleri ile kendi kültürlerini süsleyerek kutladıklarını söyledi.
Ramazan süslerine ilgi artıyor
Hem çocuklara Ramazan ayını sevdirmek hem de manevi anlamını çocuklara daha iyi aktarmak amacıyla süslenen evler hem gönüllere hem de gözlere hitap ediyor. Son yıllarda Ramazan süslerine artan ilgi ile evler hilal, yıldız, mahya yazıları ve ışıklar ile donatılıyor. Özellikle son 3 yılda Ramazan süslerine olan ilginin fazlasıyla arttığını söyleyen toptancı Emre Uzel,
“Ankara’da bu süsleri sadece biz 300-400 farklı noktaya veriyoruz ve bu noktalardan satışı yapılıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla özellikle bu yıl satışlar çok daha fazla arttı. 25 farklı süs modeli getirmiştik şu anda elimizde sadece 5-6 model kaldı. Binlerce farklı Ramazan süsünü esnaflara verdik ve hala da talep oluyor”
dedi.
Kendi kültürümüzü süslüyoruz
Ulus’ta Ramazan süsü satan esnaf Hamdi Karaca ise,
“Bazı aileler ile konuştuğumuzda çocuklarının yılbaşı süslerine heveslendiğini o nedenle Ramazan süsü aldıklarını söylüyorlar. Aileler, farklı ülkelerin farklı dinlerin kültürlerini yaşatmak yerine kendi kültürlerini yaşatmak ve süsleyerek onurlandırmak istiyorlar. Yapılan Ramazan süslemeleri ise çocuklar tarafında çokça beğeniliyor”
ifadelerini kullandı.
Ailelerin aldıkları ramazan süslerinin beğenilmesi ile yeni süsler almak için çocuklar ile geldiğini söyleyen Karaca,
“Çocuklar özellikle ışıklı ve renkli süsleri çok beğeniyor. Ramazan süsü almak için hevesle geliyor. Biz de çocuklara bazı mahya yazılarını onlara hediye ediyoruz”
diye konuştu.