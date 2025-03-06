Gönülleri coşturan Ramazan gözlere de hitap ediyor

Hem çocuklara Ramazan ayını sevdirmek hem de manevi anlamını çocuklara daha iyi aktarmak amacıyla süslenen evler hem gönüllere hem de gözlere hitap ediyor. Son yıllarda Ramazan süslerine artan ilgi ile evler hilal, yıldız, mahya yazıları ve ışıklar ile donatılıyor. Özellikle son 3 yılda Ramazan süslerine olan ilginin fazlasıyla arttığını söyleyen toptancı Emre Uzel,

“Ankara’da bu süsleri sadece biz 300-400 farklı noktaya veriyoruz ve bu noktalardan satışı yapılıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla özellikle bu yıl satışlar çok daha fazla arttı. 25 farklı süs modeli getirmiştik şu anda elimizde sadece 5-6 model kaldı. Binlerce farklı Ramazan süsünü esnaflara verdik ve hala da talep oluyor”