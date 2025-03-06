İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da özellikle kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle zorla yerlerinden edilen Filistinliler, Ramazan ayını evlerinden, yakınlarından ve sevdiklerinden uzakta geçiriyor. Tulkerim kentinde bulunan Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki evlerinden çıkarılan Filistinliler, bu yıl Ramazan ayını ertesi gün başlarına ne geleceğini bilememenin verdiği kaygıyla çok ağır fiziki ve psikolojik koşullarda geçiriyor.

HER ŞEYİ ÖZLÜYORUZ

Tulkerim Mülteci Kampı'ndan, yakınlardaki Zennabe beldesinde yeralan sığınma merkezine geçen Filistinli Talib Ebu Selim (67), “Bu yıl geçirdiğimiz en zor Ramazan ayı” dedi. Ebu Selim, “Mülteci kampından ayrılmak zorunda kaldığımdan bu yana 30 gündür bir barınma merkezinde yaşıyorum. İsrail askerleri evden ayrılırken yanıma hiçbir eşya almama izin vermedi, evi yıktı. Evimin yanındaki onlarca ev de sanki daha önce var olmamış gibi yıkıldı” diye konuştu. “Evimde geçirdiğim Ramazan ayı aileyle biraraya gelmek, sıcacık bir kucaklaşma demekti” diyen Ebu Selim, “Bugün her şeyi özler hale geldik; hep birlikte akşamlar geçirdiğimiz, hayatı hissettiğimiz bir atmosferde yaşıyorduk” dedi.

Nihaye el-Cundi

ZİLLET VE ÖLÜM NOKTASINA GELDİK

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evinden çıkarılan Hazim Mesruci, dört çocuğu ve eşiyle evsiz kaldıklarını ve günlük yemekleri için dahi yardım beklediklerini söyledi. Mesruci, “Artık zillet ve ölüm noktasına geldik. Her yıl Ramazan sofrasında kardeşlerimle biraraya gelirdik ama bugün o güzel anıları özlemekle yetiniyoruz” diye konuştu.

Talib Ebu Selim

İLK GÜN GÖZYAŞLARIMA ENGEL OLAMADIM

Nur Şems Mülteci Kampı'ndan göç etmek zorunda kalan Nur Şems Engellileri Rehabilitasyon Derneği Başkanı ve aktivist Nihaye el-Cundi, “Hayatımın en zor anını Ramazan'ın ilk günü iftar saatinde yaşadım. O an gözyaşlarıma engel olamadım. Eşim ve kızım da benimle birlikte ağladı. Bu zulmü, bu acıyı bize yaşatanları asla affedemem. Hele ki Ramazanın ilk günü evleri yıkılan, yakılan insanları düşündükçe bu öfkem daha da artıyor” diye konuştu. Bu yılki Ramazan'ın tamamen farklı olduğunu vurgulayan Cundi, “Ramazan ayının tüm insani ve sosyal değerleri, huzur ve ibadet dolu anları, zorla yerimizden edilmemiz yüzünden kayboldu” dedi.

Hazim Mesruci







