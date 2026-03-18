15 dilde İslam’ın güzelliklerini anlatıyorlar

Türkiye’nin dört bir tarafında faaliyet gösteren Kültürlerarası İletişim Merkezi Vakfı (KİM Vakfı), Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlediği iftar programlarıyla hem birliktelik ruhunu canlı tutuyor hem de turistleri İslam’a davet ediyor. Vakfın organize ettiği bu buluşmalar, yalnızca sofraları değil gönülleri de buluşturarak güçlü bir kardeşlik ortamı oluşturuyor. İftar etkinlikleri kapsamında yürütülen İslam’a davet faaliyetleri sayesinde özellikle turistlere ve farklı kültürlerden insanlara İslam hakkında doğru bilgiler aktarılıyor. İstanbul’da başta Süleymaniye’deki merkez olmak üzere, Sultanahmet çevresindeki kültürel alanlarda aktif çalışmalar yürüten vakıf, gönüllüleri aracılığıyla yıl boyunca faaliyetlerini sürdürüyor.

İFTARA DAVET EDİLİYORLAR

Her gün yüzlerce turistin uğradığı Süleymaniye Camii’nde KİM Vakfı tarafından organize edilen davetçilerle her gün İslamiyet’in güzellikleri, Hz. Muhammed’in ahlakı, yaşantısı ve İslam ile bilim ilişkisi 15’ten fazla dilde anlatılıyor. Camilere kurulan stantlara ilgi gösteren turistlerle iletişime geçen davetçiler, camii ve İslam hakkında bilgi veriyor. Ardından iftara davet edilen turistler, İslam’ın hoşgörü dolu yüzüyle bir kez daha yüzleşiyor.

DAVETÇİLER EĞİTİME TABİ

Gönüllülük esasına göre seçilen davetçiler, vakfa başvuru yaptıktan sonra mülakata alınıyor. Dini bilgisi yeterli görülenler sahada faaliyet göstermek adına oryantasyona alınırken, kendisini geliştirmesi istenenlere de dersler ve okuması gereken kitaplardan oluşan bir program çıkarılıyor. Oryantasyon eğitimine giren davetçiler, iletişim, giyim kuşam, üslup, en çok sorulan sorular gibi eğitimlere tabi tutuluyor.

HOŞ BİR SEDA KALIYOR

Gaziantep’ten davet faaliyetlerine katılan Abdulrezzak, 6 aydır sahada olduğunu, 4 turistin İslam’la müşerref olduğuna şahit olduğunu ve bu duygunun tarifi olmadığını söyledi. Bursa Ulu Camii’nde davet faaliyetlerinde bulunan ve yakın zamanda Süleymaniye’ye gelerek burada hizmet vermeye başlayan Bera ise, “Önemli olan şehadet etmeleri değil. Geriye döndüklerinde akıllarında hoş bir sedanın kalması. Tüm çabam buna yönelik” dedi.







